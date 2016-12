TRAIAN BĂSESCU, întâlnire cu fanii Facebook

Ştire online publicată Joi, 06 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele României, Traian Băsescu, a răspuns favorabil invitației susținătorilor săi de pe pagina Facebook “Alături de Președintele Nostru” de a lua parte la un dialog informal cu reprezentanții acestora, în cadrul ICEEfest – Interactive Central and Eastern Europe Festival – cel mai important eveniment dedicat comunicării online și industriei interactive care are loc în regiune joi și vineri, la Grand Cinema Digiplex, din cadrul Băneasa Shopping City din București."Nu-mi plac feedback-urile vulgare, dar cele negative le iau ca atare. Nu trebuie să te ferești de el. Cel mai interesant la Facebook este că lucrurile sunt măsurabile. Chiar Facebook își face propria lor evaluare, dacă vezi un mesaj care nu e accesat, vezi imediat. Am acasă, indiferent la ce oră săsesc, cinci câini. Doi de rasă și trei maidanezi. Câinii de rasă nu se deranjează la 1-2 noaptea, dar câinii ăștia foști vagabonzi, vin, le dau niște biscuiței pentru căței și sunt recunoscători. M-am gândit să pun niște poze cu el. Amintindu-mi însă că am fost un adversar al maidanezilor, am fost la eutanasiere, am crezut că voi fi considerat ipocrit. Sunt adeptul unei prese absolut libere, nu am fost niciodată în favoarea reglementării presei, se va autoreglementa ea. În momentul ăsta presa oferă ceea ce consumă publicul românesc. Internetul trebuie să fie liber...Cred că în primul rând, Facebook-ul este un mijloc neconvențional de comunicare. Dar mie nu-mi poate reproșa nimeni că sunt un președinte convențional. Sunt un președinte-jucător. În mod real, sunt mai tânăr decât sunt ca vârstă. Am avut la un moment dat.... m-am întrebat, n-oi fi prea în vârstă pentru mediul ăsta? Nu, dacă mă simt bine", a declarat președinte României, citat de realitatea.net.