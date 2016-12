Traian Băsescu, în vacanţă la mare: A uimit doi sud-coreeni în restaurantul Cireşica

Traian Băsescu, în vacanță la mare: A uimit doi sud-coreeni în restaurantul Cireșica

Presedintele Traian Basescu si-a inceput vacanta la Neptun. Miercuri seara, seful statului a iesit, impreuna cu sotia sa Maria, la restaurantul Ciresica. Asaltat de turiști, Băsescu a stat de vorbă cu doi sud-coreeni, angajați ai Șantierului naval Daewoo Mangalia. "Semăna cu un vecin, nu cu un oficial", a mărturisit unul dintre ei.Presedintele a fost asaltat de turisti care au vrut sa faca poze cu el, scrie Adevarul. Basescu le-a spus jurnalistilor ca i-a fost dor de mare si dupa cateva ore in larg a parasit vila de protocol pentru o seara de muzica la restaurantul sau preferat.La Ciresica, Basescu a facut poze cu turistii. Doi angajati sud-coreeni ai Santierului naval Daewoo Mangalia spun ca au discutat cu Traian Basescu despre afacerile santierului pret de cateva minute. "In Coreea de Sud, este imposibil sa ai o astfel de intalnire cu un presedinte. Era relaxat, prietenos, parca nici nu parea un oficial, ci semana mai degraba cu un vecin de-al meu. A facut poze cu toata lumea, arata ca un om normal", a spus un turist asiatic."Saracul, face poze cu toata lumea. Nimeni nu-l lasa in pace" a marturisit zambind o turista din Belgia.Basescu si sotia sa s-au restras la vila de protocol cu putin timp inainte de miezul noptii.