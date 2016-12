Traian Băsescu, în Parlament: Propun îndepărtarea din Guvern a miniştrilor cu dosare penale

Traian Băsescu, în Parlament: Propun îndepărtarea din Guvern a miniștrilor cu dosare penale

Marţi, 12 Martie 2013.

Președintele Traian Băsescu a declarat, astăzi, în Parlament, că intrarea în Schengen trebuie să devină obiectiv prioritar Guvern-Parlament-Președinție și că propune desemnarea conducerii Parchetului General și DNA în cel mai scurt timp și îndepărtarea din Guvern a miniștrilor cu dosare penale.Principalele declarații ale președintelui Băsescu:România are trei mari axe de politică externă: apartenența la UE este una, apartenența la NATO și parteneriatul cu SUA. Apartenența la UE nu este altceva decât viața noastră la fiecare zi. Despre ea vrea să vă vorbesc astăzi. Obiectivele noastre legate de UE sunt trei: a avea un stat modern, eficient și de drept, aderarea la euro și intrarea în spațiul Schengen.Avem nevoie de o nouă lege a sănătății și de o nouă lege electorală.Baza credibilității țării nu este legată de ceea ce face diplomația, ci de ceea ce facem noi acasă. În ziua de azi, nicio diplomație nu poate inventa lucruri care nu s-au făcut.Adoptarea monedei euro. Funcționăm ca derogare, iar adoptarea euro nu este facultativă, ci obligatorie. În opinia mea, 2015 este un termen nerealist pentru aderare și va trebui ajustat.Din punct de vedere al îndeplinirii critieriile de la Maastricht avem următoarele realități: suntem stabilizați din punct de vedere macroeconomic, ne putem finanța deficitul. Deficitul trebuie să fie sub 3%. A fost deja atins în 2012. Fluctuația cursului de schimb trebuie să fie menținută între +- 15%. Un criteriu deja îndeplinit.Este esențial să adoptăm moneda euro în următorii trei patru ani. Altfel, riscăm să rămânem insuficient integrați. Sunt suficiente voci în politica europeană care vorbesc de crearea a doua Europe: una a zonei euro și alta a zonei non-euro.Accesul în spațiul Schengen. Prin tratatul de aderare, ne-am asumat aderarea. Îndeplinim toate criteriile tehnice pentru asta. Cel mai important lucru este politic. Asta înseamnă că suntem o țară credibilă, în care celelalte state au încredere că România va fi un străjer corect al UE.Ce ne împiedică accesul în spațiul Schengen? O știu toți. Unele state leagă accesul de lupta împotriva corupției și de respectarea statului de drept. Chiar dacă ne convine sau nu, trebuie să acceptăm asta și să acționăm pe cale de consecință. Statele care leagă accesul în Schengen de MCV s-au pronunțat clar.Avem de făcut câteva lucruri care țin de decizii politice. Știu că unele nu reprezintă un ideal din punctul de vedere a ceea ce ați putea accepta. Vă propun să facem din intrarea în Schengen un obiectiv de interes național.Îndepărtarea din Guvern a miniștrilor cu dosare penale în instanță. Eu nu acuz pe nimeni.Un statut al parlamentarilor care să-i așeze pe parlamentari pe picior de egalitate cu ceilalți cetățeni.Implementarea Codului Penal și a celui de Procedură Penală.Un angajament al Parlamentului, acela de a avea un cod de conduită a parlamentarilor.Aceste lucruri ne vor netezi șansele de intrare în spațiul Schengen.Propunerea ca intrarea în spațiul Schengen să fie un obiectiv național, o întăresc și vă asigur că voi fi un partener al acestui proiect.Este în același timp și a confirmare că România are un singur drum: spre Vest. Orice întârziere în accelerarea proceselor de integrare face rău românilor.Îmi asum, alături de guvernul de atunci, fără rezerve măsurile pe care le-am adoptat, eu sprijinindu-i pentru asta și exprimându-mi regretul pentru suferințele prin care au trecut românii.Un discurs anti-european, anti-occidental, nu face decât să ne ducă înapoi.