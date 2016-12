Traian Băsescu îi cere demisia lui Călin Popescu Tăriceanu de la conducerea Senatului

Liderul Partidului Mișcarea Populară (PMP), Traian Băsescu, a declarat, miercuri, la Suceava, că președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, "nu are motive să demisioneze", deoarece funcționează prezumția de nevinovăție, iar ALDE nu are în criteriile de integritate măsura demisiei din funcție când un membru al partidului este pus sub urmărire penală.''Ei nu au, în ALDE, în criterii de integritate, demisia din funcție când ești pus sub urmărire penală. Atunci funcționează principiul constituțional că nu ești vinovat până nu este condamnat. Funcționează prezumția de nevinovăție'', a spus Băsescu, citat de Agerpres.El a afirmat că în cazul în care ALDE ar fi avut inclusă măsura în criteriile de integritate, ''cum s-a repezit PSD să-și pună'', se putea cere demisia din funcție a acestuia. Procurorii DNA Brașov au dispus, marți, începerea urmăririi penale față de Călin Popescu Tăriceanu pentru comiterea infracțiunilor de mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului.Copreședintele PNL Vasile Blaga a declarat, marți, că președintele Senatului ar trebui să demisioneze din funcție pentru că ar leza interesele țării.