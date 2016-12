Traian Băsescu: Guvernul Ponta este într-o oareşcare belea

Traian Băsescu: Guvernul Ponta este într-o oareșcare belea

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Declarațiile președintelui suspendat:Vreau să știți că din punct de vedere electoral s-au creat legi pentru fiecare tip de acțiune electorală. Alegerile locale au lege pentru alegerile locale. Alegerile parlamentare au lege pentru alegerile parlamentare. La fel alegerile europarlamentare și prezidențiale. Cei care vorbesc despre procese electorale ar trebui să citească aceste legi. Iar pentru destituirea președintelui ar trebui să mai citească legea referendumului și mama legilor, Constituția. O să încep cu mama legilor. Rog televiziunile să nu întrerupă emisia.art. 81. alin. 2. (2) Este declarat ales candidatul care a întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea de voturi ale alegătorilor înscriși în listele electorale. "Dacă așa se alege președintele, așa se și distuie. Listele electorale includ listele permanente și listele speciale.În legea referendumului, legea 3/2000, la art. 21 se face următoarea precizare: Cetățeanul care în ziua referendumului național se află în altă localitate decât în cea în care este înscris în lista electorală, poate să-și exercite dreptul de vor la orice secție de votare, urmând a fi înscris pe o listă specială".În legea care modifică legea referendumului scrie: Demiterea președintelui este aprobată dacă a întrunit majoritatea cetățenilor României înscriși în listele electorale. LISTE electorale. Care însumează toate tipurile de liste existe.În legea pentru alegerea președintelui, legea 370/2004, art 2, alin. c: "Listele electorale permanente cuprind cetățenii români cu drept care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor, inclusiv." Aici aveți explicația de ce eu am spus la un moment ca dacă se fac corect listele electorale pentru referendum vor fi de ce sunt mai mult cu 300.000 de electori.În 2007, Guvernul Tăriceanu a dispus ca pentru alegerile legislative și locale să fie scoși din listele electorale permanente cetățenii care au domiciliul în altă țară. Nu s-a referit și la alegerile prezidențiale și la referendumul pentru demiterea președintelui. Listele care au fost folosite la locale au fost și la referendum. Dar pentru președinte listele electorale îi includ și pe cei cu domiciliul în străinătate.Guvernul este într-o oareșcare belea. Eu nu o să le cer acum efortul să mărească cvorumul cu încă 460.000 de electori. Nu pot să o cer pentru că cifra electorală a fost acceptată de BEC și pe baza ei s-au desfășurat alegerile. Referendumul. 18,3 milioane. Ce știu sigur este că așa cum precizează în lista electorală permanentă pentru alegerea sau destituirea președintelui include toți cetățenii români indiferent unde au reședința sau rezidența.Pentru că sunt unii care se întreabă de ce Băsescu nu este trist este pentru că eu am citit legea.