Traian Băsescu e apt medical pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu

1

Totusi ...

Basescu , a fost internat in strainatate si a facut o operatie , pe care medicii romani , n-ar fi putut sa n-o faca , daca erau solicitati . De ce a fugit marinarul de ai nostri medici ? De teama ca acestia ar putea vorbi ? Apoi , Basescu a ajuns , totusi , intr-un spital din capitala , cand si-a bagat ceva ascutit in ureche si s-a ranit . Suntem interesati sa aflam , daca acesta a ramas , sau nu , intr-o ureche , sau le mai are valide pe amandoua... Am vazut , cu totii , la tv. cand Basescu , a consumat bauturi alcolice cu niste persoane , apoi s-a urcat la volanul masinii sale ... Ne este cunoscuta si tarasenia , cu copilul lovit si cu atitudinea contradictorie a lui Basescu , in diferite momente , speriat de urmari , cand a izbucnit in lacrimi spunand ,,sa-ti fie rusine Dinu Patriciu !''. Apoi alte si alte momente , pe care doar un psihiatru le poate descalci , dat fiind faptul ca ne aflam in fata unei personalitati accentuate si contradictorii , contestata si controversata totodata. Acesta , o spun clar , nu este presedintele de care are Romania nevoie !