Traian Băsescu despre PDL: „Eu nu mai cunosc de mult acest partid“

Ştire online publicată Joi, 16 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu a afirmat ieri, la Radio România Actualități, că nu mai cunoaște de mult timp Partidul Democrat Liberal și că, atunci când se duce la întâlnirile cu grupul parlamentar, mai sunt foarte puțini dintre cei care au construit partidul. „Discutând despre perspectivele premierului Emil Boc în fruntea PDL, uite, mi-ați dat ocazia să spun un lucru pe care foarte puțini îl cred, pe de o parte, pe de altă parte, și cei care îl cred ori nu au curaj să-l spună, ori le place să facă un joc. Eu nu mai cunosc de mult acest partid. Eu am plecat din acest partid când avea 13%. Când am câștigat în 2004, PDL avea 13%. Eu, când mă duc la întâlnirile cu grupul parlamentar, mai cunosc foarte puțini dintre cei cu care am construit partidul, de la Roman în sus”, a declarat Băsescu. El a adăugat că PDL a avut o creștere explozivă, în care criteriile de selecție au fost mult prea relaxate. Șeful statului a precizat că, în ciuda afirmațiilor unor analiști, potrivit cărora ar da indicații de la televizor PDL-ului, pe mulți dintre democrat-liberali nu i-a cunoscut pe vremea când era președinte de partid. Totodată, șeful statului a apreciat faptul că actualul Guvern a știut să se ridice la înălțimea momentului, chiar dacă au mai existat stângăcii de comunicare, punctând faptul că Executivul și-a sacrificat voturile pentru stabilitatea fiscală a țării.