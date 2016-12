Traian Băsescu: Declarațiile politicienilor din coaliția de guvernare cu referire la măriri fac rău României și crează neîncredere

Într-un brefing de presă ce a avut loc în urmă cu câteva minute, Președintele Traian Băsescu a făcut apel la prudență și a cerut politicienilor, în special celor din coaliția de Guvernare, să renunțe la politicile populiste.”Se pare că plăcerea presei a fost să anunțe o întâlnire de criza! Nu a fost o întalnire de criză. În care am încercat să poziționăm efectele asupra Romaniei în contextul internațional pe care îl cunoașteți cu toții. Cel puțin în momentul de față nu ar trebui să utilizam cuvântul criză, nu mi-e frică de acest cuvânt dar nu cred ca putem vorbi încă despre o criză. (...)Probabil că în zilele următoare se va confirma aprecierea pe care o fac printr-o revenire a burselor atât în Statele Unite, cât și în Europa.(...) Aș face o apreciere. La nivel global s-a ajuns la un stadiu de neincredere al investitorilor datorită deciziilor neconvingatoare ale omanilor politici de pretutindeni, și de la București. Concluziile discuțiilor pe care le-am avut azi sunt în lini mari următoarele: România trebuie să continue să fie prudentă! Am restabilit niște echilibre macroeconomice fragile, dar în contextul internațional nu există decât responsabilitate și prudență. Le-aș da o sugestie celor care anunță măriri peste măriri. Astfel de declarații care din partea politicienilor, în special din partea celor din Coaliția de Guvernare fac rău României și crează neîncredere.Fac o invetitație politicoasă la reținere și prudență! Cuvântul de ordine este menținerea stabilității, nu aruncarea în populism.O altă concluzie: soluția corectă mentru menținerea stabilității este continuarea programelor de restructurare și consolidare fiscală.Pe termen mediu trebuie să echilibrăm resursele fondului de pensii iar reducere deficitelor trebuie să fie o prioritate majoră. Vă informez că anul acesta deficitul fondului de pensii 14,8 miliarde de lei noi, fondul de somaj are deficit de 2 miliarde de lei, iar la acestea se agaugă cele 2 miliarde deficit la sănătate.Toate aceste deficite reprezintă bani pe care România trebuie să îi împrumute. Afirmațiile cu măriri nu înseamnă nimic altceva decât mărimea volumului pe care trebuie să îl imprumutăm.Nu sunt încă acele element ale crizei, dar pe acest fond România nu are decât soluția prudenței. Fac un apel la presă având în vedere importanța factorului psihologic să fie prudentă cu etichetarile și în ceea ce privește evoluțiile internaționale și în ceea ce privește România. Singura problemă pe care o avem ca efect al semnelor de neîncdere a investitorilor sunt dobânzile pentru imprumuturi pe care le vom face in perioada imediat urmatoare!”, a declarat șeful statului.