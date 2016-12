Traian Băsescu, declaraţii de presă: "Este clar că Federația Rusă dorește destabilizarea Ucrainei pentru a o pune sub control"

Traian Băsescu, declarații de presă: "Este clar că Federația Rusă dorește destabilizarea Ucrainei pentru a o pune sub control"

Ştire online publicată Marţi, 13 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu susține, în aceste momente, declarații de presă:Există un risc major de federalizare în Ucraina. Al doilea lucru: România consideră că trebuie făcute negocieri între Kiev și reprezentanții minorității ruse din sudul și estul Ucrainei. Această soluție a fost aplicată. România propune ca în situația în care se vor organiza negocieri internaționale, separatiștii să nu fie parte a negocierilor. Negocierea între Kiev și separatiști trebuie să se desfășoare intern.În opinia României, obiectivul Federației Ruse are două priorități: federalizarea Ucrainei, proces care a început prin recunoașterea de către ministrul Lavrov a referendumurilor din Lugansk și Donețk, iar cel de-al doilea este împiedicarea alegerilor prezidențiale din 25 mai. Este clar că Federația Rusă dorește destabilizarea Ucrainei pentru a o pune sub control parțial sau complet. România nu recunoaște nici anexarea Crimeii, nici referendumurile din Luganl și Donețk. De ce, pentru că sunt împotriva Constituției. Ucrainei trebuie să i se facă ofertă clară, prin semnarea acordului de asociere și a celui de liber schimb și să i se dea în același timp o perspectivă europeană. Simpla intrare în vigoare a celor două acorduri nu înseamnă o perspectivă europeană apropiată.Nu credem că Federația Rusă intenționează să invadeze Ucraina. Cerem ca președintele Putin să-și respecte cuvântul. Toate informațiile arată că președintele nu a spus adevărul când a anunțat că a ordonat retragerea trupelor ruse de la frontiera cu Ucraina.În ceea ce privește Republica Moldova, și eu și toți factorii de decizie am știut că în perioada 1-9 mai vor exista provocări ale Federației Ruse la adresa Republicii Moldova. Punctul nostru de vedere este că trebuie accelerat acordul de asociere și cel de liber schimb pentru 27 mai.