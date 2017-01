TRAIAN BĂSESCU, declaraţie de presă, la Cotroceni

TRAIAN BĂSESCU, declarație de presă, la Cotroceni

Ştire online publicată Miercuri, 09 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu face, în aceste momente, o declarație de presă, la Palatul Cotroceni.Avem niște probleme cu țara. Voi aborda trei teme:Vreau să trag o concluzie: se dovedește că nimeni nu poate opri evoluția unei națiuni, oricât de neconvenabilă ar fi din punct de vedere politic.Rep. Moldova - e o mare satisfacție pentru noi și o reușită a Republicii. A semnat acordul de asociere la UE care va intra în vigoare la 1 oct. România, prin Parlament, a ratificat, iar eu am promulgat legea. Noi am făcut tot ce s-a putut pentru a o sprijini.Și Rep. Moldova, chiar în condiții vitrege, reușește să semneze acordul de asociere și să înceapă un drum de apropiere cu UE, ca de altfel și Georgia.Miza Fed. Ruse pentru fostele țări ale URSS e una legată de contolul politic. Consider că și Fed. Rusă are de câștigat ca urmare a intrării în vigoare a acordurilor de asociere pentru că acesta înseamnă condiții de competitivitate, calitate la standarde europene a produselor, a serviciilor oferite pe teritoriul celor 3 țări.Este foarte clar că nu te poți gândi să ajungi la începerea unui tratat de intrare în UE fără ca premergător să ai un acord de asociere cu UE.E un pas foarte important pentru cele trei țări, dar nu e o garnție de intrare în UE.Am transmis o scrisoare Avocatului poporului în care-l rog să analizeze posibilitatea de a ataca la CCR ordonanța de urgență care produce 97 de modificări la Legea educației naționale. Vreau să cred că acesta va face acest pas, chiar dacă e evident că n-o face cu bucurie. Știu că Ponta nu are mare respect pentru un doctorat, dar nu e cazul să genereze experiența lui la scară națională. Fac un apel la Avocatul Poporului să facă foarte rapid întâmpinarea la CCR cu atât mai mult cu cât prin modificări sunt modificări care au fost deja declarate neconstituționale la anterioarele verificări ale Curții pe Legea educației.Am trimis legea spre promulgare. Oportunitatea e legată de realitatea fondului de pensii. Acum avem un deficit pentru anul acesta de 12,5 mld. RON. Reducerea cu %5 a CAS la societăți adaugă la deficitul de 12,5 mld. încă 5, la 5,5 mld. Asta înseamnă un deficit la fondul de pensii de 18 mld. RON. Legea nu propune reducerea CAS la salariat, ci la societăți. Ei nu au niciun avantaj. Îi e greu să-mi imaginez modul în care va fi compensată creșterea deficitului fondului de pensii. În Parlament, premierul spune "din îmbunățirea colectării de către ANAF". Știm că bugetul din 2013 a suferit 3 corecții în minus datorită necolectării conform planificării Guvernului. Rectificarea va fi negativă și în 2014.Sursa propusă de Guvern fiind lipsită de credibilitate, eu cred că Guvernul va trebui să aplice alte măsuri care se vor duce iar la populație, ca și cele 35 de taxe introduse anul acesta.Cred că una din țintele Guvernului pentru a acoperi deficitul suplimentar va fi creșterea de 2 la 3 ori a taxei de proprietate, ceea ce va fi extrem de dificil. Altă sură e mărirea taxelor actuale sau inventarea altora. Mai sunt soluții. Una ar fi creșterea numărului de locuri de muncă, dar vedem, din păcate, o scădere și o creștere a șomajului. Vedem diminuare de locuri de muncă. O altă soluție ar fi creșterea salariului, în condițiile în care România are 4,4 mil. de salariați și 5,4 mil. de pensionari. Avem un dezechilibru uriaș. O altă sursă, și cred că asta e foarte credibilă, e tăierea investițiilor pe 6 luni. Cred că se va merge pe relocarea banilor de la investiții spre fondul de pensii, iar asta va însemna diminuarea locurilor de muncă. O continuare a acestei politici nu va face decât să mărească șomajul. O soluție ar fi accelerarea absorbției fondurilor. Soluții sunt, una mai proasă ca alta, plecând de la premisa că cele bune sunt greu de aplicat.Voi uza de art. 86 din Constituție și voi invita Guvernul la consultări. Aceasta e o problemă de importanță deosebită. Riscurile sunt de deteriorare a echilibrelor macro-economice.Ar fi păcat să ajungem iar într-o situație, în 2015, cum a fost cea din 2009-2010, tot ca urmare a unor măsuri nesăbuite ale unui premier, Tăriceanu. E o măsură electorală pentru că nu e sustenabilă. Avem un risc de derapaj macroeconomic consistent. Cred că ținta e mărirea taxelor pe proprietate. E o eroare, mulți oameni nu vor putea plăti!Un alt risc e legat de deraierea Acordului cu Fondul. Marea problemă e că, în lipsa lui, pierdem top-up-ul.Nu voi promulga legea până când nu voi avea o discuție foarte serioasă cu Guvernul.Urmăresc cu atenție și absorbția fondurilor europene.Sursă livetext: www.realitatea.net