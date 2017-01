TRAIAN BĂSESCU: Dacă Mariana CÂMPEANU ştie că soţul ei nu e invalid, să-şi dea DEMISIA!

1

ora de bilant

Incompetenta , clientelism , cloaca , embleme șifonate , coruptie , solidaritate cu hotii . Este un adevarat bilant dupa 23 de ani de neocomunism fardat cu pudra democratica . In fond este vorba de asa zisa clasa politica si de factiunile numite partide , a caror firme sunt menite sa induca in eroare Occidentul care moare de grija noastra . Partide inseamna doctrine , ideologie , programe si ceva democratie . Asa ceva inca nu exista in Romania si nici nu va exista . Politicianistii stiu ca puterea se obtine mai usor prin impostura , prin sfidarea bunului simt , prin circ ieftin , prin demagogie . De aici aliantele " contra naturii". Parlamentul a devenit o pacoste pentru tara , o cloaca cu politicianisti lipsiti de carcter , de cultura si de constiinta . Parlamentarii hraniti de popor ca pe niste viermi de matase , produc doar bale groase si inveninate in loc de fire de matase . Toti politicianistii si-au castigat functiile , pozitiile si privilegiile prin demagogie si impostura . Vor spune unii ca exista si exceptii . Nu exista atata timp cat acestia convietuiesc laolalta cu puscariabilii si se comporta cu lasitate in fata unora ca Voiculescu , Ponta si Antonescu .Un om politic de valoare refuza sa stea alaturi de lichele si sa devina instrumente docile in mana acestora . Daca ar exista n-ar fi posibila aparitia monstrilor politici de tip USL. Procesul de pedeserizare continua . Partidele au devenit aspiratoare de traseisti politici atrasi de ciolanul puterii la toate nivelurile si promovati in functie dupa marimea comisionului . Presedintele Basescu le zice bine dar e prea tarziu . Cangrena nu se vindeca cu oblojeli verbale ci cu bisturiul . Ne lipsesc chirurgii .