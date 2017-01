Traian Băsescu: Dacă l-a condamnat justiția, eu nu îl pot considera nevinovat

Președintele PMP, Traian Băsescu, a declarat că nu va contesta hotărârea judecătorilor în cazul fratelui său și că, dacă a fost condamnat, nu îl poate considera nevinovat."Dacă l-a condamnat justiția, eu nu îl pot considera nevinovat. Am spus categoric că nu voi contesta decizia justiției indiferent ce cred eu. A fost condamnat, asta este, eu sunt mulțumit asupra a două aspecte: s-a demonstrat că am intuit corect momentul cu celebrele filmulețe date de Antene, când el vorbea de banii cu sacoșe, erau banii în care Căpățână restituia, iar hotărârea judecătorească nu-i reține nicio obligație de plată. Nici măcar ca simplu cetățean nu contest hotărârea Curții de Apel. Asta este și bună ziua. S-a băgat mult prea adânc într-o zonă în care nu avea ce căuta și neglijențele în chestiuni din astea se plătesc", a susținut fostul președinte la RTV.Traian Băsescu a adăugat că fratele său a greșit că s-a înrudit cu familia Bercea."Abia aștept să văd motivarea, intuiesc că aici au fost problemele", a precizat Băsescu.Întrebat dacă și-a vizitat fratele la închisoare, el a spus: "Nu mi-am vizitat fratele pentru că trebuie stabilit un program de vizite, nu te poți duce când vrei"."Am fost până la cumnata mea, am discutat cu nepoții. Când eram la cumnata mea am avut o discuție la telefon", a spus Băsescu.