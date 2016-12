Traian Băsescu: Dacă ANAF vrea să fie corectă, trebuie să publice şi lista datoriilor statului faţă de firme şi persoane fizice

Traian Băsescu: Dacă ANAF vrea să fie corectă, trebuie să publice și lista datoriilor statului față de firme și persoane fizice

Ştire online publicată Duminică, 15 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul președinte Traian Băsescu susține că, pentru a fi corectă până la capăt, pe lângă lista datornicilor la stat, ANAF ar trebui să publice și lista datoriilor statului față de firme și persoane fizice. „ANAF a publicat lista firmelor care au datorii la stat. Este corect. Urmează să fie publicată lista persoanelor fizice care au datorii la stat. Este corect“, a scris Băsescu, duminică, pe pagina sa de Facebook, acesta susținând că ANAF-ul poate dovedi că e corect doar dacă există și o listă publică a datoriilor pe care statul le are către persoane fizice sau firme. „Dacă ANAF vrea să fie corect până la capăt, trebuie să publice și lista datoriilor statului față de firme și persoane fizice (ex: datorii la rambursări TVA, neachitarea subvențiilor pentru agricultori, procese pierdute de stat cu firme românești, procese pierdute de stat cu privire la drepturi salariale sau despăgubiri pentru condamnări la CEDO, rambursări stabilite de instanțe cu privire la încasarea abuzivă a taxei de mediu achitată de posesorii de autoturisme etc, etc). Așa ar fi corect“, adaugă fostul lider de la Palatul Cotroceni. În 3 mai, ANAF a publicat două liste care cuprindeau contribuabilii mijlocii și mari cu datorii neplătite la stat. Pe liste erau trecute 186 de companii mari cu datorii de 2,6 miliarde lei și alte 2.486 de firme mijlocii, care trebuie să plătească Fiscului 3,8 miliarde lei, potrivit agenției News.ro. În 11 mai, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat o nouă listă cu datornici la bugetul de stat și la celelalte bugete publice, care cuprinde 144.829 de contribuabili mici și instituții publice cu restanțe mai mari de 10.000 lei la 31 martie 2016, valoarea datoriilor neplătite fiind de 77,1 miliarde lei (17,2 miliarde euro), din care 81% sunt considerate nerecuperabile de către Fisc, susține aceeași sursă, potrivit adevarul.ro.