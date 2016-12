Traian Băsescu: Cred că Putin se uită cu cel mai mare jind la gurile Dunării

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu a spus, astăzi, că el crede că președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, "se uită cu cel mai mare jind la gurile Dunării", șeful statului amintind afirmația sa că "Marea Neagră este lac rusesc", pentru care a fost blamat, dar care acum este o realitate.Președintele Traian Băsescu a arătat că există o îngrjorare profundă, pentru că, după 1968, este prima dată când în Europa se petrece invadarea și anexarea teritoriului unui stat la alt stat, prin amenințarea forței.Potrivit șefului statului, nimeni, în momentul de față, nu exclude "pași următori", care să vizeze Transnistria, Republica Moldova, estul Ucrainei sau Odessa, transmite Mediafax.ro."Dacă mă întrebați pe mine, și asta am susținut în discuții la Bruxelles, Federația Rusă nu va invada estul Ucrainei, dar îl va controla prin oamenii numiți în administrație, pentru că nu au niciun rost să rupă Ucraina", a spus Băsescu.El a precizat că rușii își doresc un "om pe placul lor" în fruntea Ucrainei, la alegerile prezidențiale din 25 mai."Cred că Putin se uită cu cel mai mare jind, dacă privim în istoria Federației Ruse și în istoria Imperiului rus, se uită cu jind la gurile Dunării. Cred că Transnistria, Odessa și către gurile Dunării, către această zonă, nu știu dacă se va întâmpla, dar mi-am făcut datoria să avertizez aliații noștri, sper să nu se întâmple, dar, în mod categoric, aceste riscuri există", a spus șeful statului.Președintele Băsescu a mai spus că, în opinia sa, vor mai urma acte de agresiune, după Ucraina, "nu împotriva statelor membre NATO, dar, acolo unde NATO nu există, pentru Putin nimic nu există"."Există, după comportamentul pe care îl are acum, îmi permit să gândesc că în gândirea președintelui Putin există bunul plac al domniei sale", a adăugat Traian Băsescu, precizând că este îngrijorat de evoluțiile viitoare, chiar dacă nu există un pericol direct de agresiune la adresa României sau la adresa vreunui stat baltic sau la adresa Poloniei.În opinia președintelui Băsescu, "schimbarea frontierelor în regiune nu este exclusă".Președintele Traian Băsescu a mai arătat că măsurile luate de UE au vrut să fie un semnal că lumea civilizată nu acceptă modul în care se manifestă Federația Rusă și președintele Vladimir Putin."Poate cei care m-au blamat când am spus «Marea Neagră, lac rusesc» acum, după ce văd Crimeea luată, îmi vor da și dreptate, pentru că asta pare a fi devenit Marea Neagră, după ce are în jurul ei o salbă de conflicte înghețate (...) Sigur, expresia este una care definește o realitate, nu o realitate politică, dar una militară", a afirmat președintele.Traian Băsescu a continuat, precizând că, "în momentul de față, în Marea Neagră, Federația Rusă face ce vrea, prin dispunerea resurselor militare, totul până la teritoriul statelor NATO".Șeful statului a adăugat că, împreună cu aliații, colegii din Uniunea Europeană, obiectivul major trebuie să fie tractarea cât mai rapidă a Republicii Moldova către și în Uniunea Europeană, declarația sa fiind primită cu aplauze de reprezentanții Fundației Mișcarea Populară.Președintele a mai spus că, potrivit unui sondaj proaspăt din Republica Moldova, 42% din populație vrea în Uniunea euroasiatică, iar 38% în Uniunea Europeană, diferența reprezentând-o nehotărâții, și a adăugat că Partidul Socialist din Republica Moldova are, acum, în sondaje, 47%, în condițiile în care alegerile sunt în luna noiembrie."Vreau să priviți la Republica Moldova ca la o țară care încearcă să pornească către Uniunea Europeană, dar al cărui drum nu este garantat, în primul rând datorită opțiunilor partidelor politice", a mai afirmat Traian Băsescu, precizând că nu se poate spune că Republica Moldova se va apropia cu maximă viteză de Uniunea Europeană.El a mai spus că românii au obligația de a nu pierde nicio ocazie de a susține Republica Moldova."Apelul meu la dumneavoastră este, dincolo de a fi români, să fiți și pro-românii din Republica Moldova. Pro Moldova", a spus președintele Băsescu în încheierea discursului său.