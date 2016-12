Traian Băsescu: „Condiţiile de revenire salarială, îndeplinite din decembrie“

Traian Băsescu: „Condițiile de revenire salarială, îndeplinite din decembrie“

Președintele Traian Băsescu a precizat că recentul său anunț cu privire la o reîntregire a salariilor bugetarilor nu a fost făcut din populism, menționând că au fost îndeplinite criteriile de ridicare a respectivei măsuri de austeritate încă de la sfârșitul lunii decembrie 2011. „În niciun caz din populism, dar toți trebuie să participe la o guvernare responsabilă, iar mesajul meu nu putea să fie decât responsabil, pentru că nu poți să ascunzi la nesfârșit realitățile”, a spus Băsescu, ieri, la PRO TV, întrebat ce anume a determinat anunțul său cu privire la reîntregirea salariilor bugetarilor. Șeful statului a precizat că era de datoria sa să ceară Parlamentului și Guvernului reîntregirea salarială, dat fiind faptul că măsurile de austeritate s-a dorit a fi aplicate temporar. „Condițiile de revenire la salarizarea anterioară reducerii temporare s-au îndeplinit la 31 decembrie. Sigur, în numele prudenței, și Guvernul Boc și Ungureanu au spus: discutăm acest lucru după primul trimestru, să vedem ce se întâmplă, dacă nu cumva avem un puseu mai puțin legat de situațiile de la buget și mai mult de situațiile excepționale. Criteriile de ridicare a acestei măsuri (tăierile salariale - n.r.), convenite cu Fondul, s-au îndeplinit”, a mai spus președintele. Traian Băsescu susține că revenirea salarială a bugetarilor ar trebui să se facă cu 15% pentru a reveni la sumele de dinainte de aplicarea măsurilor de austeritate în 2010, precizând totodată că, deși este aplicată în an electoral, această decizie nu ajută cu nimic partidul aflat la guvernare. „Plec din viața politică“ Referitor la cariera sa politică, Băsescu a menționat că funcția de șef de stat a reprezentat cea mai mare umilință a vieții sale. „În prima zi în care am plecat de la Cotroceni, plec din viața politică, mi-a ajuns. A fost, cel puțin în ultimii ani, din 2007 încoace, cea mai umilitoare perioadă din viața mea, jignit de dimineața până seara de tot soiul de oameni, pe televiziuni, prin adunări publice. Funcția de președinte a reprezentat pentru mine cea mai mare umilință a vieții mele. Am fost un om demn, am fost bun meseriaș, un om care și-a făcut meseria cu plăcere și cu demnitate, iar ce s-a întâmplat din 2007 încoace, jignirile de dimineață până seara, nu au făcut decât să mă umilească. Am compensat totul cu ceea ce se numește misiunea funcției. Un președinte trebuie să înghită, dar trebuie să vă spun că totul are o limită”, a declarat Băsescu.