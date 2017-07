Traian Băsescu, avertisment pentru Laura Codruţa Kovesi: "Imaginile astea nu le pot uita!"

Traian Băsescu, avertisment pentru Laura Codruța Kovesi: "Imaginile astea nu le pot uita!"

Ştire online publicată Miercuri, 05 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Băsescu o avertizează pe Kovesi și îi aduce aminte câteva scene din trecut și spune că nu va uita.”Eu cred că Kovesi a greșit fundamental! Ce era sa spună - da am fost, eram în timpul meu liber, dar în acest caz se contrazicea, pentru că ea nega mereu orice contact cu politicul. Dar se întâlnea cu Dragnea și Ponta de două ori pe săptămână. Le-a pus călușul în gură celor din secția de procurori. Nu va mai vorbi nimeni. Secția de procurori a fost exmatriculată imediat. Este un semnal puternic al secției de procurori CSM pentru ca procurorii din DNA să își tină gurile. Mă uit la practicile de șantaj, pentru că este șantaj. Care este motivarea lui Kovesi în cazul Țuluș? Un rechizitoriu de acum 7 ani. Nimeni nu mă poate convinge că doamna știe asta de câteva zile. A fost doar o rezervă pentru a putea să scape de ei la nevoie. La fel și în cazul Moraru. Cine poate să știe că nu are asemenea cazuri în CSM. Se practică șantajul, mai bine facem cum vrea Kovesi ca să nu ne lege nimeni, așa se gândește acum. Sunt pesimist că o să mai vorbească cineva. Tot ca ei sunt și în CSM, oricând un procuror DNA se poate duce în CSM să îi pună cătușele. Între procurori și judecători se practică șantajul. Mai bine facem cum spune Kovesi ca să nu ne lege. Imaginile astea nu le pot uita. A fost scoasă o femeie însărcinată din cătușe, apoi o ticăloasă de judecătoare i-a dat mandat de 30 de zile. Cum nu pot uita că doamna Kovesi a semnat personal supravegherea ambientală a fiicei mele, au fost trimiși provocatori. Ură și dorință de a face spectacol. Pentru asta va răspunde. Ce a făcut în 2015 și în 2016 e de neimaginat și de neacceptat. A tratat femeile ca pe niște vite, fără niciun respect. Kovesi nu știe carte, eu credeam că sunt răutăți la adresa sa. După ce a făcut în 2015 și 2016 nu aș mai fi numit-o niciodată. Eu am numit-o în 2012 după negocieri cu Victor Ponta. Nu îndrăznește nimeni să o dea jos, să o schimbe.”, a spus Băsescu la B1 TV.