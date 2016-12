Traian Băsescu atrage atenţia asupra mijloacelor pe care PSD le foloseşte în contestarea alegerilor

Traian Băsescu atrage atenția asupra mijloacelor pe care PSD le folosește în contestarea alegerilor

Ştire online publicată Joi, 10 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Șeful statului a adresat, ieri, partidelor politice un apel la responsabilitate, cerându-le să revină la prioritățile românilor. „Din punctul meu de vedere, cred că perioada competiției s-a încheiat și e timpul să revenim la prioritățile țării și ale cetățenilor. E obligatoriu ca în interiorul clasei politice să aibă loc un proces de reconciliere”, a declarat președintele Traian Băsescu. De asemenea, Traian Băsescu a precizat că procesul de contestare a alegerilor este unul „democratic, constituțional, legal”. El a atras, totuși, atenția asupra mijloacelor pe care le folosește PSD în acest demers. „PSD nu face nimic ilegal. Atât mi-aș permite să atenționez, asupra mijloacelor, dacă pot fi cele care să genereze acea liniște pe care ne-o promitea candidatul PSD, doar dacă se poate”, a mai adăugat el. El a punctat, apoi, că în acest demers nu trebuie să fie incluse „minciuna și dezinformarea”. În plus, Băsescu a dorit să facă un apel la cei care „înfierbântați de disputa politică” aruncă un semn de întrebare asupra românilor din diaspora. „Le-aș aduce aminte că acestor oameni le datorează faptul că în ultimii cinci ani, cu banii pe care i-au trimis acasă, cinci - șase - șapte miliarde, în ultimul an, în 2008, au acoperit deficitul de cont curent generat de faptul că noi, aici acasă, am consumat mai mult decât am produs. Din acest motiv cred că trebuie tratați cu tot respectul și a arunca înspre ei urme de îndoială este cel puțin incorect”, a subliniat șeful statului.