Traian Băsescu, declarații de presă la Palatul Cotroceni

Traian Băsescu, atac dur: A venit timpul ca Ponta să guverneze, NU să televizeze!

Ştire online publicată Marţi, 27 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu a declarat, ieri, de la Palatul Cotroceni, că liderii USL "s-au întors nervoși din concediu" și că are să le transmită lucruri grave acestora, că "șomajul este în creștere" și că " românii se tem dacă își pierd sau nu locul de muncă", adăugând că "e timpul ca Victor Ponta să guverneze", potrivit Mediafax.- Mica mea conferință e ocazionată exact de încheierea vacanței liderilor USL, care, imediat ce s-au întors, au reușit după 45 de zile să dea o și o monilizare pentru Transporturi. E un progres, singurul lucru pe care il constat e ca s-au intors nervosi după concediu. Poate se calmează cand aud de situatia țării.- Dacă n-au timp să meargă prin țară datorită conducerii țării prin televiziuni, vreau să le dau câteva informații grave: șomajul e în creștere. Românii sunt tot mai preocupați de siguranța locului de muncă și se întreabă dacă îl pierd sau nu. În luna iunie, șomajul ajunsese la 7,6%. Creșterea economică generată de exporturi de la Dacia, Lufkin etc nu înseamnă și locuri de muncă. E un efect al amputării investițiilor din bugetul de stat.- În luna iunie, șomjaul era 7.6, dar în iulie România a înregistrat un plus de 29.000 șomeri, ceea ce ne va arăta când se va analiza la nivelul Eurostat șomajul în România, cifra pentru iulie va fi în jur de 8%. E un prag extrem de riscant. Crearea de locuri de muncă e esențială. Relansarea investițiilor din bani europeni și de la bugetul de stat trebuie să fie o prioritate majoră a guvernului. Nu se poate să privești o creștere cu 29.000 a șomajului în perioadă de vară. Ar fi fost de așteptat o scădere a șomajului pe perioada verii.- Un alt semnal de alarmă extrem de serios: investițiile străine pe priele 6 luni din 2013 au scăzut cu apraope 20% ( 19,4%). Ceea ce înseamnă că simultan cu reducerea investițiilor din buget, acesta e rezultatul: creștere de șomaj. Mă mai îngrijorează că până acum, deși intrăm în septembrie, Guvernul nu a finalizat o formă acceptabilă pentru acordul de parteneriat cu CE pentru utilizarea de fonduri europene începând din 2014.- Țin să atenționez public Guvernul: amintesc tuturor factorilor responsabili că la ultimul Consiliu european s-au stabilit măsuri de reducere a șomajului în rândul tinerilor. Cu această ocazie, s-au alocat 6 miliarde euro care trebuie să fie cheltuiți între 2014- 2015. CE a primit sarcina ca bani necheltuiți din alte programe, adică 2 miliarde, să fie alocați aceluiași program. Sunt 8 miliarde euro. Guvernul ar fi trebuit să aibă programe gata să fie implementate începând din 2014. Regiunile pentru care România are bani alocați: Sud Muntenia, Centru, Sud- Est.- Este o convingere a liderilor USL că pot substitui munca serioasă în folosul oamenilor și rezolvării problemelor cu emisiuni televizate, de imagine. Îi atenționez că ne apropiem de 8% șomaj. Nici în perioada crizei România nu a avut acest nivel. Nepăsarea, convingerea că poți supraviețui la nesfărșit prin aroganță, prin bătălia cu președintele, îi face să nu dea atenție problemelor importante.- Pentru combaterea șomajului, tot la ultimul Consiliu, s-a stabilit lansarea programului Locuri de muncă pentru tineri finanțat de Banca Europeană de Investiții. Banca a primit sarcină ca ori de câte ori un stat membru finanțează locuri de muncă pentru tineri, BEI să confinanțeze partea care revine statului respectiv. Sunt mecanisme ce ar fi putut scădea șomajul, iar superficialitatea guvernului nu face decât să ducă la efecte inverse pentru că nu accesează instrumentele UE:- Metroul in Drumul Taberei a devenit o calamitate pentru cetățeni și, poate, printr-o colaborare între primarul Mănescu si soția sa, ministrul Ramona Mănescu, să se reia lucrările.- Tronsonul Nadlac-Arad are o bucata realizata in proportie de 80%. Ar putea să ne prindă iarna cu acel tronson realizat. Cealaltă parte este realizată în proporție de peste 35%, și din noiembrie autoritatile n-au facut o noua licitatie. Trag un semnal de alarmă special pentru Autostrada Transilvania. Fac apel la presă. Aici s-a procedat ca și la Tronsonul Nădlac - Arad, fără cap. S-a făcut anularea contractului fără să se pună ceva în loc. Sunt zone care se degradează. De exemplu, podul peste Gilău la Someșul mic, mai trebuie doar câteva bretele și pus asfaltul. Așa a fost abandonat, și acum se degradează. Guvernul nu finalizează lucrarea pentru câteva milioane de lei. Asta inseamna incapacitate. De asemenea, sunt foarte multe picioare, piloni de poduri turnate, la care betonul a rămas 1,5-2 în afară. Dar vă imaginați ce se va intâmpla cu acel fier și o intreagă lucrare va trebui reluată.- Fac apel la Guvern. Voi avea tot mai des intervenții care să arate realitățile, nu le voi expune pe toate într-o zi. Voi umbla în țară și voi vorbi despre realitățile din țară. cel mai important ar fi ca Guvernul să lase luptele politice și să guverneze. E timpul ca Victor Viorel Ponta să guverneze, nu să televizeze. Înainte de toate, Ponta e premier. Cred că românii sunt mai puțin interesați de ce crede Ponta despre președinte și ar vrea să audă de la el cum reduce șomajul, cum relansează investițiile, care e perspectiva României. Ce nu înțelege Victor Viorel Ponta, ca de altfel mulți analiști, eu nu sunt in campanie, nu maicandidez la nimic, Oricâte procente aș avea, multe sau puține, in scădere sau in creștere, e adevărat sunt cam in creștere, nu ma mai ajută la nimic. Nu mai candidez, nu mai sunt dădaca unui partid parlamentar, nu imi mai folosesc la nimic. De aceea, nervii lui Antonescu, Ponta, utilizarea unor etichetări nepotrivite la intoarcerea din vacanță sunt inutili. Ar trebui să fie calmi, să privească cu responsabilitate realitățile și îi atenționez: drmul pe car merge țara e periculos. Guvernul nu îi stabilește traseul. Există riscul ca după sacrificiile enorme din 2009, să devină ceva repetabil pentru că riscăm să alunecăm din nou intr-o situație dificilă economic. Nu imi doresc asta, nu suntem pe punctul de a ni se intampla dar dacă vom continua să nu guvernăm țara și să transformăm totul intr-o bătălie politică avem riscul să pricinuim daune și suferințe uriașe românilor.Sursa: www.realitatea.net