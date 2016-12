Traian Băsescu: "Aş vrea să clarific declaraţia ministrului Friedrich"

Traian Băsescu: "Aș vrea să clarific declarația ministrului Friedrich"

În cadrul conferinței de presă de la Palatul Cotroceni, președintele Traian Băsescu a explicat:"Aș vrea să clarific declarația ministrului Friedrich. Îl cunosc, este un suporter al României, însă oricine ar fi citit raportul MCV, ar fi fost împotrivă(...) Văd că suntem foarte supărați că am cheltuit bani mulți și nu ne primesc în Schengen. Vreau să vă dau cifrele corecte, legat de costurile pe care România le-a avut pentru pregătirea Schengen: 470 de milioane euro, bani de la UE (de la contribuabilul german, francez, cei care ne critică), 88 de milioane euro, din bugetul României, bani cheltuiți pentru așa-numitele cheltuieli neeligibile în Schengen (...) Germania nu este singura care ar fi votat împotriva României. Sunt cel puțin 7 state care ar fi votat împotrivă din cauza raportului MCV. Prudența arătată astăzi de primul ministru este de bun augur. Sper să se mențină pe această linie (...) Eu nu am cum să îmi asum neintrarea României în Schengen. Eu nici nu am votat menținerea corupților în Parlament, nici nu am adoptat Statutul parlamentarilor, nici nu am pus presiuni pe justiției. Când a fost să îmi asum, mi-am asumat. De data asta, nu am ce să îmi asum. Când s-au luat măsurile de salvare națională, mi le-am asumat.", citeză Mediafax.