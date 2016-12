Traian Băsescu: „Armata Română este extrem de bine apreciată“

Pe lângă familiile și colegii militarilor, la ceremonialul de plecare a Fregatei „Regele Ferdinand” în operația NATO „Unified Protector” au participat șeful statului, Traian Băsescu și ministrul Apărării Naționale, Gabriel Oprea. Șeful statului a ținut un discurs în care a subliniat că este vorba despre o misiune importantă a Forțelor Navale Române și care are drept obiectiv diminuarea numărului victimelor în războiul civil din Libia. „Este pentru prima dată după cel de-al Doilea Război Mondial când Forțele Navale Române sunt angrenate într-o misiune reală de luptă. Este o misiune care decurge din hotărârea Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, din hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării. O misiune importantă care are, în primul rând, ca obiectiv să diminueze numărul victimelor în războiul civil din Libia, prin interdicția pe care va trebui să o impuneți pentru importurile de armament pe mare”, a declarat președintele Băsescu. El a afirmat că misiunea la care va participa Fregata „Regele Ferdinand” va contribui la salvarea de vieți omenești, fiind totodată o misiune îndeplinită în numele României. „România are acum capacitatea să-și proiecteze forțele nu numai pe uscat, dar și forțele maritime, la distanță de apele sale teritoriale. Este o evoluție pozitivă a capacității de luptă a Armatei Române și a venit timpul ca Forțele Navale prin misiunea pe care o îndeplinesc să confirme că toate categoriile de arme sunt capabile să îndeplinească misiuni NATO”, a adăugat șeful statului. Traian Băsescu a amintit că Armata Română este extrem de bine apreciată pe frontul din Afganistan, a fost foarte bine apreciată în Irak, iar forțele aeriene au asigurat sistemul de patrulare aeriană pentru țările baltice, în anii trecuți. „Astăzi Forțele Navale ale României sunt chemate într-o misiune importantă în Mediterana. Numele navei ne proiectează și înapoi în istorie, dar și înainte. Distrugătorul Ferdinand a fost una din navele care s-au acoperit de glorie în cel de-al Doilea Război Mondial, iar astăzi Fregata Ferdinand trebuie să continue tradiția Forțelor Navale Române”, a subliniat șeful statului.