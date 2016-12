Traian Băsescu: Am semnat un decret de graţiere pentru o femeie de 72 ani condamnată de două ori pentru corupţie

Traian Băsescu: Am semnat un decret de grațiere pentru o femeie de 72 ani condamnată de două ori pentru corupție

08 Septembrie 2014

Președintele Traian Băsescu a declarat, astăzi, în cadrul unei conferințe de presă la Palatul Cotroceni, că a semnat un decret de grațiere al unei femei în vârstă, condamnată pentru corupție.”Am semnat un decret de grațiere pentru doamna Tiron Jana, născut în 1942. Am grațiat o femeie care a săvârșit acte de corupție și a avut două condamnări: una în 1992 și alta în 1997. Ea a lucrat ca asistentă medicală și a promis unei alte persoane că o va ajuta să fie angajată ca secretar dactilograf în spitalul din Vidra unde lucra dânsa. Fapta de corupție este legată de primirea a 35.000 ROL (35 lei astăzi) în care intră și bani și bunuri. Valoarea totală a fraudei acestei femei este de 35 lei”, a afirmat președintele, potrivit B1.ro.”Certificatele de la dosar arată că a fost operată de neoplasm mamar, are ciroză hepatică, abdomen operat, insufieciență cardiacă, diabet zaharat, lista e mult mai lungă, are, dacă socotesc bine 72 de ani”, a mai spus șeful statului.”După 17 ani de la condamnare pentru că a beneficiat de bani și bunuri în valoare de 35 lei ar trebui la vârsta de 72 de ani să intre în închisoare. Mi s-a părut că e un caz care deși se referă la corupție e unul din cauzele care pot face obiectul unei grațieri. E într-o stare de sănătate extrem de gravă”, a explicat Băsescu.”Nu aș vrea să fiu obiectul unor critici că am grațiat un om extrem de corupt. Am grațiat un om extrem de bolnav”, a precizat președintele.