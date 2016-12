Traian Băsescu: "Am semnat decretele pentru procurorii şefi. Le-am cerut să lupte împotriva crimei organizate"

Traian Băsescu: "Am semnat decretele pentru procurorii șefi. Le-am cerut să lupte împotriva crimei organizate"

Primul subiect dezbătut de președintele Traian Băsescu, în aceste momente, în cadrul unei conferinței de presă pe care o susține la Palatul Cotroceni, este legat de întâlnirea cu șefii Parchetelor."În ceea ce privește cele 6 propuneri făcute de ministrul Justiției, am depus decret privind numirile tuturor celor 6. Am avut discuții cu toți cei șase și mesajul meu a fost următoarele: 1. Să facă echipă 2. Să ridice nivelul 3. Lupta împotriva crimei organizate(...)O atenție deosebită am dat discuției cu procurorul general Nițu în jurul controverselor desemnării sale. Desemnarea sa nu era un târg de nerefuzat. A fost o soluție la care am ajuns la fel cum am ajus la desemnarea oricărui procuror cu funție de conducere în Parchetul General, DIICOT și DNA, de 8 ani de când sunt președinte. Mereu a fost o discuție între mine și premier. Când n-a fos, am refuzat nominalizarea. Pentru Nițu am avut o solicitare specială,care e o restanță din vremea lui Kovesi: clarificarea măcar a două aspecte din Revoluție: cine a luat decizia politică și a cerut ministrului Apărării să fie scoasă Armata cu minuție de război împotriva poporului. Sunt de acord că e dificil să stabilești exact cine a tras, dar istoria are dreptul să consemneze în ce cadru s-a decis ca la Revoluție să fie scoasă Armata. E un răspuns pe cae Nițu trebuie să mi-l dea până anul viitor. 2. Care e cadrul în care s-a luat decizia politică de a fi înarmate gîărzile patriotice cu armament și muniție de război. Sunt 2 decizii politice esențiale, care au generat peste 1000 de victime. În rest, știu că se vorbește foarte mult de avizul CSM de data trecută. Le-aș aduce aminte guralivilor de la TV că au fost printre cei care mi l-au propus pe Nițu.", a explicat Traian Băsescu.