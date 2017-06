Traian Băsescu: "Am dreptul să mai candidez o dată. Va fi vai de voi!"

Plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților a votat, astăzi, proiectul de hotărâre pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial."Vreau să vă atenționez că dacă în urma acestui raport, îl declarați oficial pe Mircea Geoană președinte, am dreptul să mai candidez o dată. Și va fi vai de voi!", a spus Traian Băsescu."Vă propun ca această comisie să socotească voturile după procesele verbale care se află deja arhivate. Buletinele de vot nu mai pot fi renumărate pentru că înțeleg că nu mai există. Dar aveți obligația, dacă vreți să fiți cinstiți, să începeți cu reevaluarea proceselor verbale din secțiile de votare. În plus, dacă se poate, să nu ajungeți la concluzia că Mircea Geoană este astăzi președinte. Vă rog frumos! L-ați pune într-o situație stânjenitoare pe domnul Iohannis care ar trebui să plece la Sibiu până își face ăsta mandatul", a mai zis fostul președinte.Componența comisiei va fi următoarea:PSD-președinte Mihai Fifor, Adrian Țuțuianu, Dorel Căprar, Mihai Weber, Adrian Pleșoianu, Oana Florea, Eugen Nicolicea;PNL: Cezar Preda, Vasile Varga, Daniel Fenechiu;USR: Mihai Goțiu, Eduard Dircă;ALDE: Steluța Cătăniciu;PMP: Robert Turcescu;UDMR: Antal Istvan.Proiectul de hotărâre a fost votat cu 241 de voturi „pentru” și 86 de voturi „împotrivă”.Liderul PSD, Liviu Dragnea, deși a declarat public că vrea să prezideze această comisie, nu face parte din acest for nici în calitate de membru.