TRAIAN BĂSESCU: "ADIO PDL!"

3

Draghici te asteapta pe aleea principala !!!

Aceasta javra ordinara a aparut imbracat in stilul lui Cristoiu cu o vesta , dar seamana mai mult cu o vesta de salvare... Despre ce "dreapta" vorbeste acest smecheras care i-a pacalit pe romanii prosti care au pus botul la minciunile si hahaiturile lui ?!? - "dreapta" cu care a devalizat tara asta atatia ani , cu care i-a imbogatit pe cei care erau PDL-isti (gen Blejnar , fetele analfabete ale sale , Ritzi , Placinta , Oltean , ospatarul/arhitect Chiru , incapabilul/filfizonul Mironescu, nebunul Lazaroiu , etc..., etc...) !?! Cu cine vrea sa faca o "dreapta": cu familia Cocos/Udrea , cu analfabeta de eba , cu familia Bosanceanu din Cta ??? Hai sictir , gunoi al istoriei !!!