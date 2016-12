Tradiţionalele afaceri imobiliare ale Primăriei Constanţa aruncă în stradă o bătrână de 84 de ani

Tradiționalele afaceri imobiliare ale Primăriei Constanța aruncă în stradă o bătrână de 84 de ani

De șase ani, Dochia Dărăban, o bătrână în vârstă de 84 de ani, cu handicap de gradul I, trăiește cu teama că ar putea fi aruncată în stradă în orice moment. După ce aproape 50 de ani a locuit legal, alături de alți locatari, în imobilul de pe strada Traian de la numărul 39, o casă naționalizată fără proprietar, bătrâna nu a beneficiat de dreptul de a achiziționa locuința, imobilul fiind vândut cu 32.030 euro unei terțe părți, pentru ca acum să fie, se pare, în proprietatea unei societăți comerciale. În urmă cu aproape 50 de ani, soțul Dochiei Dărăban, cadru militar, a primit, prin repartiție, locuința din strada Traian nr. 39, pe care, după Revoluție, au intenționat să o cumpere. Sorții păreau a fi de partea lor mai ales ca imobilul nu era revendicat, iar chiriașii aveau prioritate la achiziționarea locuinței, prin dreptul de preempțiune. Cum soțul a decedat între timp, Dochia Dărăban a depus o primă adresă înregistrată cu numărul 1456/20.09.1996, prin care a solicitat cumpărarea locuinței. Adresa a fost urmată în 1997 de depunerea dosarului pentru cumpărare, dosar, care, a fost aprobat de Primăria Constanța, în 2000. Între timp, Dochia Dărăban a încheiat și contract de închiriere în 1999 până în 2004 cu clauză de prelungire. În plus, și răspunsul primit de la Regia Autonomă de Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța (RAEDPP), regia care administra imobilul, nu le-a dat locatarilor motive de îngrijorare. „În conformitate cu prevederile metodo-logiei de vânzare a bunurilor imobile aparținând domeniului privat al Primăriei Municipiului Constanța, aprobată prin HCLM nr. 37/31.01.2002, veți fi notificat în scris atunci când imobilul va fi scos la vânzare”, se menționează în răspunsul primit și în 2003 de la RAEDPP, semnat de Iulia Mădălina Moțățăianu, în calitate de Director Administrare Imobile, și Alina Tudosa, Consilier Juridic. Ofertă „limitată” - 32.030 euro ditamai căsoiul, în buricul târgului Numai că, în timp ce chiriașilor li se spunea să aștepte, RAEDPP a încheiat un contract de asociere cu o persoană fizică, Paraschiv Angela, sub pretextul efectuării de către aceasta a unor lucrări de consolidare și modernizare la respectivul imobil. Cel mai important aspect este însă că imobilul nu se regăsea pe lista clădirilor care necesitau consolidări. Nu este greu nici de ghicit că de la asociere până la vânzarea imobilului către aceeași Paraschiv Angela nu a mai fost decât un pas, iar prețul - 32.030 euro - este unul de-a dreptul revoltător pentru imobilul situat în Constanța, str. Traian nr. 39, „compus din teren în suprafață de 487 mp și construcții, cu suprafața construită de 193,34 mp, compuse din: corpul C1, reprezentând locuință, cu regim de înălțime D+P+1E, format din demisol, compus din 6 camere, 5 holuri și casa scării, parter, compus din 3 dormitoare, 2 bucătării, 3 WC-uri, 3 holuri, casa scării, etajul 1, compus din 4 camere, WC, 3 holuri, 2 balcoane, casa scării și corpul C2, reprezentând magazie, cu suprafața construită de 4,96 mp, având următoarele vecinătăți: la N - str. Traian, la S - Bd. Marinarilor, la E - propr. Municipiul Constanța, la V - proprietate privată”, potrivit actului de vânzare - cumpărare, încheiat în 2004. Totul, așadar, așa cum am amintit, la 32.030 euro!!! În loc de înștiințarea de cumpărare, s-au trezit cu cea de evacuare În acest context, chiriașilor nu li s-au mai prelungit contractele de închiriere, nu li s-au mai primit banii pentru chirii și… li s-au dat repartiții în alte imobile. Și așa a ajuns Dochia Dărăban să primească, în loc de înștiințarea mult așteptată că poate deveni proprietar al imobilului, pe cea de părăsire a clădirii. „Mama nu a solicitat niciodată repartiție în alt imobil. Ea nu știe carte și, de câte ori am solicitat să mi se prezinte adresa semnată de mama, nu am reușit să o obțin. Solicitările pentru alte locuințe au fost făcute de ei, în numele nostru”, susține Floarea Stamate, fiica Dochiei Dărăban, cea care a și fost împuternicită de mamă să o reprezinte în numeroasele procese care au urmat. Văzând că RAEDPP nu le mai prelun-gește contractele de închiriere conform legii, cei cinci chiriași de la vremea aceea ai imobilului din strada Traian nr. 39, printre care și Dochia Dărăban, au dat în judecată regia. Deși procesul care a durat trei ani era pe rol, nimic nu a împiedicat regia să vândă imobilul la licitație. Lungul șir al proceselor Între timp, unii dintre chiriași s-au mutat din imobilul de pe strada Traian nr. 39, mai puțin Dochia Dărăban, care locuia atunci și locuiește și acum împreună cu fiul ei, Palade Marius. Bătrâna continuă și astăzi lungul șir de procese cu Primăria Constanța și cu RAEDPP. O luptă cu morile de vânt care durează de ani buni! Au urmat și numeroase adrese către autoritățile de la București, inclusiv Președinție, cazul ajungând până la Avocatul Poporului și chiar la Strasbourg. „De la Președinție am primit răspuns că dosarul ni s-a trimis către DNA Constanța, motiv pentru care acum așteptăm, că ni se tot spune că dosarul este în lucru. Între timp, noi trăim cu teama că și mâine mama și fratele pot fi scoși în stradă”, se plânge fiica bătrânei care nu știe unde să mai caute dreptatea. „Suntem victimele ilegalităților Primăriei Constanța și RAEDPP Constanța”, se arată în adresele trimise către diferite autorități. „Ați vrut proces, aveți proces” Deloc de neglijat este faptul că, așa cum a mai menționat Floarea Stamate, chiriașii au demarat o serie de demersuri pentru a împiedica vânzarea imobilului până când situația nu va fi lămurită în instanță. În 2006, Floarea Stamate a solicitat Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară instituirea interdicției de vânzare pentru respectivul imobil. Degeaba, însă, căci imobilul a ajuns acum, se pare, la un alt proprietar, după cum susține femeia fiind vorba de SC SPOT NAV SRL, de numele căreia se știe că, până nu de mult, mai exact până pe la începutul lunii mai, era legat oficial și cel al consilierului județean PSD Nicolae Dospinescu. Nu menționăm întâmplător numele consilierului, care este soțul Ramonei Dospinescu, directorul Direcției Patri-moniu din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, inculpată, alături de primarul Mazăre, în dosarul terenurilor retrocedate care este judecat de circa doi ani la Curtea de Apel București, dosar în care procurorii DNA au calculat un prejudiciu de 114 milioane euro. După cum ni s-a plâns Floarea Stamate, dincolo de sala de judecată, lupta cea mare se dă cu nimeni altcineva decât cu Ramona Dospinescu și cu Mădălina Moțățăianu, fiica bătrânei Dochia Dărăban fiind plimbată în nenumărate rânduri de la o directoare la cealaltă, în încercarea ei de a obține măcar o locuință decentă pentru mama și fratele ei. Și, pentru că au îndrăznit să se îndrepte în justiție împotriva măriilor lor din primărie și RAEDPP, oamenii au acum de suferit: „Mi-au spus că dacă am vrut proces, avem proces”, ne-a spus femeia îngrijorată că rudele ei ar putea ajunge în stradă, refuzându-li-se acum, după cum se plânge femeia, și dreptul de a li se da la schimb un acoperiș decent deasupra capului. „De ce se bucură la casa mea?” Cu povara grea a bătrâneții pe umeri și măcinată de gândul că ar putea fi scoasă în stradă mai ceva ca un câine din curtea pe care a îngrijit-o aproape 50 de ani, bătrâna Dochia Dărăban nu înțelege de ce nu i s-a respectat dreptul de a-și cumpăra locuința și se întreabă: „De ce se bucură la casa mea când ei au atâtea vile? Ei au unde să stea, au case, pe mine dacă mă dau afară de aici, unde mă duc după o viață de muncă?”. Procesul este încă pe rol, joi urmând să se judece apelul. După 50 de ani de stat acolo, bătrânei i se reproșează acum că locuiește abuziv(!!). Am încercat să le contactăm și pe Mădălina Moțățăianu și Ramona Dospinescu, dar prima dintre ele este în concediu, după cum ni s-a spus de la secretariatul RAEDPP, iar cea de-a doua nu a fost de găsit la birou.