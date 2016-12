TRĂDARE în PDL Constanţa / Doi primari pedelişti au plecat la PSD

7

impotriva curentului!

acum patru ani ,Nadrag acastigat alegerile la relanti,mizind pe onoare,credinta si forta lui interioara.N a dezamagit. Nimeni nu i poate arunca in fata nici cea mai mica acuzatie de coruptie.A avut in acesti patru ani,realizari pe care numai cine nu vrea, nu le vede.Nu le mai repet.Probabil c va cistiga si acum, la fel de usor,date fiind faptele domniei sale, odata,si a doua oara contra candidatii domniei sale.Intre un primar care ar aduce lautarii la primarie, si un altul care a devalizat bugetul primariei si a amanetat viitorul orasului prin credite neperformante,lumea il va alege cu placere pe Nadrag.