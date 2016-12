„Toţi din sală ar trebui să fim duşi la DNA...“

4

Un fel de recviem sau Slujba de partid

Slujaba a inceput cu o plecaciune in fata tablourilor celor doi disparuti in lupta antibasista. Pe acorduri de fanfara,scaunul si olita de noapte,care au apartinut lui Nicusor, au fost duse la o consignatie. Basca lui Mazare a plecat la Muzeul de Istorie al Pesede.Nimeni nu are voie sa atinga exponatele,nimeni nu are voie sa traga sforile in muzeu/consignatie.Tinerii insuratei din Pesede(tinerii tesedei) isi vor jura credinta vesnica in fata Memorialului Mazare din Piata Nicusor Constantinescu(fosta Ovidiu).Bulevardul Liviu Dragnea din cartierul Compozitorilor va fi asfaltat in cinstea marelui disparut din Pesede. "Mai am un singur dor.Sa ma lasati sa mor pe baricada la Cumpana.Patria mea este Cumpana !" a strigat Mariana cu ochii in lacrimi.Putin a lipsit sa nu-si rupa hainele de pe ea.Noroc cu Moga care i-a recuperat tricoul. "Juram,luptam,noi din partid nu plecam ! Telul nostru este sa castigam puterea ! Toti pentru unu'...! La lupta tovarasi !" au strigat cei 200 de muschetari prezenti la sedinta de partid(si de stat).Uitati-va la ei."Adolescentii" astia nu au inteles nimic din ce se intampla in jurul lor.Sunt buimaci,au pierdut contactul cu realitatea. O tin langa cu victoria in alegeri.Parca a plecat trenul fara ei.Au ramas singuri pe peron dar se intreaba pe ce linie trage locomotiva partidului. Incredibil ....! Ceva nu leaga in mintea lor.Cum se face ca Justitia este a cetatenilor dar tara este a Pesedeului ? Ma inclin si eu in memoria celor trei disparuti din Pesede.Sa punem doi trandafiri rosii la capataiul Pesede Constanta. Pastrati un moment de reculegere !