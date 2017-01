„Toţi cei care dau cu nasul şi ling labele primesc bani de la CJC“

Primarul Gheorghe Cenușă:

„Toți cei care dau cu nasul și ling labele primesc bani de la CJC“

Consiliul Județean Constanța (CJC) a aprobat, recent, repartizarea sumei de aproximativ șase milioane de lei către mai multe unități administrativ-teritoriale din județ în vederea susținerii proiectelor cu finanțare europeană și a programelor de dezvoltare locală și de infrastructură. Mai precis, aleșii au aprobat, joia trecută, un proiect de hotărâre privind repartizarea sumei de 1.159.144 de lei reprezentând procentul de 20% din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susținerea programelor cu finanțare nerambursabilă și repartizarea sumei de 4.944.733 de lei din același procent pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură. Grupul democrat-liberalilor din CJC s-a abținut la acest punct, arătând într-un comunicat de presă că „repartizarea se face cu prioritate în baza carnetului roșu de partid”. Aleșii PDL au invocat exemplul comunei Siliștea, care a primit din partea CJC suma fabuloasă de 3.133.381 de lei pentru programe de dezvoltare locală. „Această alocare coroborată cu altele, mai mult decât consistente, face din Siliștea (condusă de un edil PSD) un fel de buric al comunelor și chiar al județului Constanța”, susțin ei. „La aceasta se adaugă și ponderea de «invidiat» a localităților conduse de primari PDL (3) din numărul total de localități care primesc fonduri în baza acestei hotărâri (48), adică 0,06%”, au completat ei. Potrivit proiectului, Siliștea se află într-adevăr în topul localităților cu cele mai mari ajutoare financiare primite de la CJC. Este vorba despre suma de 3.148.381 de lei, din care 15.000 de lei au fost alocate pentru infrastructura școlară și 3.133.381 de lei pentru programe de dezvoltare. Următoarele în top sunt comunele PSD Cobadin (cu 255.000 de lei, din care 35.000 de lei pentru infrastructură școlară și 220.000 de lei pentru programe de dezvoltare locală), Fântânele (cu 206.852 de lei, din care 37.500 de lei pentru infrastructura școlară și 169.352 de lei pentru programe de dezvoltare) și Târgușor (cu 140.000 de lei, din care 30.000 de lei sunt pentru infrastructura școlară și 110.000 de lei pentru programe de dezvoltare). Au mai beneficiat de atenția CJC și Hârșova, Negru Vodă și Crucea care au primit câte 80.000 de lei fiecare pentru infrastructura școlară. Cele mai mici sume le-au primit Dumbrăveni (10.000 de lei), Ion Corvin (15.000 de lei), Albești (15.000 de lei), Chirnogeni (15.000 de lei), Mereni (15.000 de lei), Pecineaga (15.000 de lei), Saligny (15.000 de lei), Vulturu (15.000 de lei), Comana (18.000 de lei), Mihail Kogălniceanu (20.000 de lei), Seimeni (20.000 de lei), Topalu (20.000 de lei), Istria (22.000 de lei) și Lumina (21.000 de lei). „Siliștea nu a luat niciun ban în plus” Primarul comunei Siliștea, Mihai Soare, a declarat pentru ziarul „Cuget Liber” că suma de peste trei milioane de lei primită de la CJC are o destinație clară: drumurile comunale DC 61 și DC 63 care fac legătura cu DN 2A. Potrivit lui, prin reabilitarea acestor drumuri, se va asigura o variantă care să permită accesul mult mai rapid spre autostradă. „Pe timp de vară, s-a circulat și se circulă foarte mult pe aceste drumuri comunale. Ele sunt pe teritoriul nostru însă au o importanță națională. Iar de aceste investiții se vor bucura nu numai cetățenii comunei, ci și cei din țară”, a explicat Soare. „Lucrările au început de aproximativ un an și ceva. RAJDP s-a ocupat de proiect. Drumurile s-au extins, s-au lățit, dar a mai fost nevoie de bani”, a adăugat el. „Toată lumea zice că la Siliștea au venit bani. Dar de fapt Siliștea nu a luat niciun ban în plus. Această sumă a fost repartizată acum câteva luni comunei însă a fost tăiată când CJC a trebuit să facă acele reduceri de cheltuieli cu 25%. Și, acum, în cele din urmă, ne-au dat banii”, a ținut să explice primarul. Comunele trec pe energia alternativă Pentru dezvoltarea proiectelor europene, CJC și-a arătat de data aceasta sprijinul pentru cinci comune. Astfel, Târgușor urmează să primească 168.681 de lei pentru construirea bazei sportive în localitate, fiind vorba despre un program de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural pe anul 2009, potrivit OG 7/2006. Comuna Lumina ar trebui să primească 341.000 de lei pentru înlocuirea sistemului clasic de încălzire în cadrul Grădiniței cu orar mixt și a școlii cu clasele I-VIII, Școala Nouă, cu sistem ce utilizează energia produsă din surse regenerabile. Și comuna Saligny trebuie să primească 99.461 de lei pentru înlocuirea sistemului clasic de încălzire de la grădinița și școala Făclia cu sistem ce utilizează energia produsă din surse regenerabile. Aceeași sumă este destinată înlocuirii sistemului clasic de încălzire și de la grădinița și școala Ștefan cel Mare tot cu un sistem ce utilizează surse regenerabile. În sfârșit, comunei Cumpăna i-a fost repartizată suma de 550.000 de lei pentru extinderea rețelei de canalizare, reabilitarea conductei de refulare până la stația de epurare Constanța Sud și rezolvarea problemelor legate de apele uzate. „Să ne lase în pace și CJC și toată lumea” Comuna Dumbrăveni a primit cel mai mic sprijin financiar din partea CJC, stârnind nemulțumirea primarului Gheorghe Cenușă. „O să îi trimitem înapoi”, a fost prima sa reacție. „O să îi trimitem înapoi dacă le este greu să ne dea și atâta. Să ne lase în pace și CJC și toată lumea. De câte ori le-am cerut, la Dumbrăveni, nu se poate. De câte ori m-am dus la ei cu ceva, au fost «la la la». Dă-i lu’ Topraisar, lu’ Lipnița, lu’ Ostrov, cu care îți faci treaba. Toată lumea își face interesele”, a remarcat primarul. „Toți cei care dau cu nasul și ling labele primesc. Noi nu. Probabil că unde ești modest, nu primești. O să vedem ce facem. O să trecem la bulgari. Râcâim și noi pământul și ne descurcăm și fără ajutorul lor”, a adăugat el. Primarul se mândrește că poate pleca cu fruntea sus oricând pentru că a pus comuna pe roate. „S-ar putea să plec chiar de la 1 aprilie 2011 și să ofer locul CJC să pună o lichea”, a încheiat Gheorghe Cenușă.