"Tot ceea ce realizăm facem în interesul cetăţenilor din Saligny"

Viceprimarul Nicolae Țeleneanu:

"Tot ceea ce realizăm facem în interesul cetățenilor din Saligny"

Comunicarea bună dintre aleșii locali și, implicit, angajații Primăriei Saligny a dus la realizarea mai multor proiecte în interesul cetățenilor din comună, dar și din cele două sate care aparțin de localitatea Saligny, respectiv, satele Făclia și Ștefan cel Mare.„Atât la Primărie, cât și în Consiliul Local ne înțelegem foarte bine cu toții, suntem ca într-o familie, poate tocmai de aceea și lucrurile merg așa cum trebuie. Tot ceea ce realizăm facem în interesul cetățenilor din Saligny, care ne-au ales să fie mulțumiți. Nu ne interesează luptele politice, scandalurile de acest gen. La noi, la Saligny, nu contează din ce partid ești, important este să-ți faci treaba în primărie și în consiliul local, dar și datoria față de cetățeni. Toți consilierii locali au o comunicare foarte bună cu primarul Ion Beiu, coleg cu mine în PSD”, a spus viceprimarul comunei Saligny, Nicolae Țeleneanu, cel care, în lipsa edilului - internat în spital -, se afla la primărie în ziua în care redactorii „Cuget Liber” au vizitat localitatea.Cum ieși din sediul primăriei, încă de la prima privire se poate observa că Școala gimnazială din Saligny a fost reabilitată, semn că aleșii locali investesc în educația celor care le vor urma.„După cum vedeți, școala are două corpuri de clădire. Cel vechi, având mai bine de jumătate de secol, se prezenta într-o stare precară, întrucât de-a lungul timpului nu a mai fost modernizat și a fost lăsat să se șubrezească. Cu ajutorul Consiliului Județean Constanța, în vara anului trecut au fost demarate lucrările la corpul vechi, după ce am primit 120.000 de euro din partea administrației județene. Acum, copiii învață în clase noi, clădirea a fost reconsolidată, a fost înlocuit acoperișul, interiorul a fost văruit, iar tâmplăria și pardoseala au fost schimbate. În plus, mobilierul vechi a fost înlocuit cu unul nou și modern. Pentru noi, pentru consilieri și primar important a fost ca toți copiii și cadrele didactice să aibă condiții europene în cadrul procesului de învățământ. La fel ca și la școală, și grădinița este dotată tot la standarde europene”, a spus viceprimarul Nicolae Țeleneanu.El a mai adăugat că și în cele două sate, Făclia și Ștefan cel Mare, sunt școli, dar cu clasele I-IV, cei mari venind până în clasa a VIII-a tot la școala de la Saligny.„Avem două microbuze care-i transportă pe elevii mai mari la școala de la Saligny. De când există aceste două mașini, și frecvența este mai mare. În plus, la examenul de admitere pentru liceu, copiii din Saligny au obținut rezultate bune”, a mai spus viceprimarul Țeleneanu.Și pentru că orice elev bun trebuie stimulat, aleșii din Saligny au alocat, la ultima ședință, printr-o hotărâre de consiliu local, o sumă de bani pentru acordarea de diplome și cărți celor care au obținut rezultate foarte bune la învățătură, dar și celor care au luat premii la diverse concursuri.v v vÎn altă ordine de idei, viceprimarul a spus că o atenție deosebită se acordă și grădiniței din localitate.„S-au investit bani pentru ca grădinița să fie reabilitată, dar acum putem spune că avem o grădiniță la standarde europene. Copiii vin cu drag aici, pentru că au ce învăța, iar cadrele didactice își dau tot interesul pentru ca cei mici să plece de la cursuri cu cât mai multe cunoștințe din diverse domenii”, a mai adăugat viceprimarul Nicolae Țeleneanu.Vom reveni în edițiile viitoare și cu alte proiecte ce se află în curs de derulare în comuna Saligny.