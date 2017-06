"Toate proiectele din PNDL - etapa 1 au finanţarea asigurată"

1

BAMI AVEM , PLANURI AVEM , NEMȚI N-AVEM

Declaratia dnei ministru ne umple de fericire . Avem marile proiecte , avem banii , trebuie neaparat sa incepem lucrarile . Din cuprinsul declaratiei nu stim la ce lucrari se refera . La cele incepute de cativa ani si neterminate , sau la marile noi proiecte ca de ex Deinitivarea proiectului de continuare la canalul Bucuresti - Dunare , canal pe care se vor scurge degeaba si ultimi bani din buget . Sau poate ca dna ministru nu a aflat inca de maretele planuri ale primaritei bucurestene .Afirmatia ca avem bani suna ca un indemn patriotic : pe ei frati romani , nu va lasati pana cand nu-i veti fura . Ne impresioneaza si chemarea fierbinte catre cei responsabili de viitoarele lucrari , ca sa vina repede cu facturile . Categoric ca vor veni dupa ce vor avea o discutie " aplicata " , adica complice cu constructorii ., toti fiind specialist in a face facturi nu insa si lucrarile prevazute in contracte . Apelul patetic al dnei ministru este bazat pe realitati . Daca din lucrarile anul 2015 s-a decontat doar 10% inseamna ca ori nu s=a facut nimic ori restul de 90% a fost furat . In sfarsit suntem fericiti , Avem bani , avem planuri , urmeaza partea cea mai usoara, intocmirea documentaiei si scoaterea autorizatiilor , operatiuni care , probabil desi anul 2015 ne spune altceva , banii se vor termina suspect de repede si se va trece la intocmirea altor planuri in viitoarele legislaturi cand nimeni nu va mai sti cine a fost actualul ministru . Alah , fie-ti mila de noi .