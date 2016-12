"Toată Constanţa va fi curăţată!". Asistaţii social şi locatarii din "Henri Coandă", scoşi la muncă

1

de ce platesc impozite?

Eu de ce plătesc taxe la stat? Eu in fata blocului fac curat, am plantat pomi, am o firma de paza si protectie care nu observa ca altui vin si rup copacii plantati sunt rupti, aceeasi firma isi parchează masinile pe trotuar in fata geamului meu si blochează circulatia,ca exista o spalatotir auto care nu ma lasa sa deschid cumva geamurile, dar de in acest oras daca si neamuri si relatii de ar mai exista legi? si daca vrei sa faci ceva in casa ta depinzi de un bou de avocat pensionar si de presedintele asociatilor de nevazatotilor din constanta, pe care anaful îl tine in brate, nimeni nu-l intreaba de veniturile obtinute din masaje fscutr acase?