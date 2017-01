Tinerii liberali din Constanţa au obţinut premiul special în cadrul Galei TNL 2014

1

halal PNL la Cta

Si la ce va ajuta daca tot veti ajunge ca PNT-CD ?!? Atata timp cat va conduce un contabil mediocru , cand in Parlament ati trimis un fost lacatus mecanic de la Petromidia(Lupu) , un tamplar confectioner de ladite pentru fructe(Manea) , cand matracuca aia imbatranita in rautate Carp afirma in preajma alegerilor ca "nu are candidate din randul organizatiei de femei ptr Parlament", cand in toate judetele au candidat femei si nu idiotii gen Manea /Lupu/senilul Hasotti , cat timp sunteti aliati cu niste nulitati gen golanul mascarici primar / betivul adormit in intersectii / copilul lovit de tramvai Babus / beizadelele Dobre si Martin - o sa treceti in clandestinatate...