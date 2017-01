Tinerii liberali constănţeni încep campania pentru europarlamentare

Tinerii liberali constănțeni încep campania pentru europarlamentare

„Promovăm România". Aceasta este titulatura sub care se va desfășura cel mai recent proiect al tineretului liberal. Anunțul a fost făcut ieri, în cadrul unei conferințe de presă, de către Ionel Spătaru, președintele Organizației Județene Constanța a TNL. Proiectul urmează să fie lansat în timpul acestei săptămâni, cel mai probabil vineri, și se va desfășura în Constanța, Năvodari, Hârșova și Cernavodă. Acesta pornește de la ideea că primul pas în politică îl reprezintă comunicarea cu oamenii, iar în acest sens vor fi desemnate câteva echipe de tineri liberali care vor merge pe teren în locațiile menționate. Ei vor amplasa panouri pe care oamenii vor putea să își exprime în scris opiniile, dar și nelămuririle referitoare la alegerile europarlamentare și la candidați. Mai exact, în Constanța vor lucra șase echipe, în timp ce în Cernavodă își vor desfășura activitatea trei echipe, iar în Hârșova și Năvodari - două. Fiind de părere că „a trecut vremea când o mână de politicieni de la nivel central hotăra viitorul României", Spătaru a menționat că proiectul are două obiective majore care „dovedesc interesul tineretului liberal pentru viitorul țării". Având ca bază de comunicare alegerile euro-parlamentare, proiectul urmărește să afle și care sunt opiniile și dorințele oamenilor în ceea ce privește promovarea în UE a reprezentanților de valoare, a numelor și produselor românești. Actualul proiect are un caracter urban, iar panourile care vor fi amplasate în cele patru localități, nu vor avea un punct fix, ele nu vor fi statice, ci mobile, astfel încât oamenii din toate zonele orașului să aibă ocazia de a își exprima punctul de vedere. Considerând că reprezentanții românilor din Parlamentul European sunt de o importanță deosebită în contextul actual, Spătaru a declarat că este necesar răspunsul oamenilor la câteva întrebări, precum: „Cum poate folosi România cel mai bine oportunitățile pe care i le oferă aderarea ei la UE? Care sunt atuurile României și cum își poate promova ea numele de valoare și produsele de calitate?". Toate răspunsurile și sugestiile oamenilor vor fi centralizate și mediatizate, urmând ca, în cea de a doua fază a proiectului, alături de tinerii liberali să meargă pe teren și candidații europarlamentari ai PNL.