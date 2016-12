Tinerii liberali au pregătit surprize pentru copii

Tineretul Național Liberal Constanța a organizat în acest weekend o serie de activități dedicate celor mici sub sloganul „Cunoaște-ți Comunitatea - Luna Copiilor”.În cadrul acestei acțiuni, mai mult de 80 de copii din mai multe cartiere ale Constanței, alături de părinții lor, au fost invitați să se plimbe prin oraș cu un autobuz supraetajat. O altă surpriză care le-a fost pregătită micuților i-a așteptat în Mamaia unde aceștia au putut să vadă stațiunea de la mare înălțime, și anume din Telegondolă.„Ne bucurăm că am putut să ne continuăm activitățile. Trebuie să recunoaștem că vremea a fost un mare impediment pentru noi în ultimele zile și ar fi fost păcat să ratăm tocmai luna dedicată copiilor pentru evenimentele noastre dedicate comunității. Acum am reușit să ieșim cu micii constănțeni la plimbare și cred că este și pentru noi la fel de distractiv ca și pentru ei”, a spus Adrian Cârlea, membru TNL Constanța.Potrivit organizatorilor, acțiunile „Cunoaște-ți Comunitatea - Luna Copiilor” se vor desfășura pe tot parcursul lunii iunie iar participanții vor avea parte și de alte surprize.