Tinerii din PSD Constanţa au cinstit eroii

Tinerii din PSD Constanța au cinstit eroii

Luni, 22 Decembrie a.c., TSD Constanța a participat la ceremonialul organizat în memoria eroilor revoluției din decembrie 1989.Tinerii social-democrați din Constanța au depus coroane de flori, atât la Troița Martirilor Revoluției de la Casa de Cultură Constanța, cât și la Grupul Funerar al Eroilor Revoluției din Decembrie 1989, de la Cimitirul Central din oraș, arătând, în acest fel, recunoștință față de cei care s-au jertfit, acum 25 de ani pentru ca România să fie astăzi o țară liberă și demnă. Totodată, tinerii și-au manifestat solidaritatea față de familiile îndurerate ale victimelor revoluției din decembrie 1989.Înainte de ceremonialul militar de depunere de coroane, a avut loc și un ceremonial religios condus de Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, însoțit de un înalt sobor de preoți.“Cinstea și recunoștința noastră profundă se îndreaptă în aceste zile către sufletele care s-au jertfit acum 25 de ani pentru ca România să trăiască acum liberă și demnă. Acești eroi sunt cei ce ne oferă, an de an, prețioasa lecție a curajului, demnității și a iubirii față de țară”, a declarat Costin Răsăuțeanu, președintele TSD Constanța.Acest gest este repetat, an de an, de tinerii social-democrați din Constanța. Prin programul „TSD - promovăm valorile și tradițiile românești”, tinerii își propun aprinderea sentimentului național, prin cinstirea trecutului, a simbolurilor, a valorilor și a tradițiilor poporului român.Însemnătatea omagierii victimelor revoluției din decembrie 1989 este cu atât mai mare cu cât anul acesta românii sărbătoresc un sfert de secol de la căderea regimului totalitar comunist.