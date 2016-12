Tinerii din PNL Constanţa, alături de copiii bolnavi de autism

Tinerii din PNL Constanța, alături de copiii bolnavi de autism

CSL Constanța și TNL Constanța au organizat duminică, 6 aprilie, în Clubul Doors un concert caritabil care a fost susținut de formația "Celelalte Cuvinte". Evenimentul a făcut parte din proiectul “Music for Autism”, campanie deja cunoscută, la care s-au alăturat și tinerii liberali constănțeni.“Pentru copiii cu dizabilitati nu se fac lucruri așa cum ar fi nevoie în țara noastră. Am decis că trebuie să punem și noi umărul la susținerea lor și împreună să putem să le schimbăm viața”, a spus Marian Frigioi.Trupa Celelalte Cuvinte și-a invitat fanii și prietenii la concertul numit „Trup și Suflet” - un spectacol dedicat măreției muzicii care poate face miracole. “Trebuie să recunosc că nu știam atât de multe despre autism și dramele prin care poate trece o persoana cu această afecțiune. Sper din tot sufletul ca această campanie, și altele, să ajute la conștientizarea societății asupra realităților în care trăim și astfel să ne susținem semenii”, a spus Cristina Elena Cobuz, membru CSL.O parte din fondurile strânse în urma concertului de aseară “Music for Autism” vor ajuta la realizarea unui mini-laborator de cofetarie-patiserie pentru integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilități din cadrul Centrului Scolar pentru Educație Incluzivă “Albatros” din Constanța, iar cealaltă parte va fi donată Asociatiei Hipoterapia. CSL Constanța și TNL Constanța se vor implica și în evenimentele viitoare ale campaniei, iar toti românii cu suflet sunt așteptați oricând să participe pentru susținerea acestei cauze nobile.