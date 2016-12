Tinerii din ACL au făcut bilanţul Şcolii de Vară, de la Eforie

Tinerii din ACL au făcut bilanțul Școlii de Vară, de la Eforie

În perioada 11 - 14 septembrie 2014, a avut loc, în Eforie Nord, Școala Politică a tinerilor din Alianța Creștin Liberală. Desfășurat sub sloganul „Young Ideas - Smart Campaigns”, evenimentul a reunit aproape 1.000 de tineri liberali, democrat liberali și o delegație a tinerilor democrat liberali din Republica Moldova. Tema cursurilor desfășurate a fost „Campania politică în era digitală”, iar printre invitații politici și lectorii care au susținut prelegeri s-au numărat cei mai importanți lideri ai celor două partide, inclusiv candidatul la Președinția Româ-niei, liberalul Klaus Iohannis. Totodată, în cadrul evenimentului, au avut loc și delegațiile permanente ale TNL și TDL, principala decizie luată fiind unificarea celor două birouri naționale ale TNL și TDL, cu o conducere comună asi-gurată de doi copreședinți: Florin-Alexan-dru Alexe, respectiv, Sorin Moldovan. „Am oficializat unificarea celor două conduceri, celor două echipe și am constituit cel mai puternic grup politic de tineret din România ultimilor 25 de ani”, a declarat Sorin Moldovan, președintele TDL. „Astăzi am dovedit întregii clase politice, că suntem deciși, suntem consecvenți, suntem uniți și puternici. 1.000 de tineri liberali și democrat liberali au arătat în aceste zile ce înseamnă conlucrare, coeziune și forță”, a precizat și Florin-Alexandru Alexe, președintele TNL.