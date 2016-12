Tineri liberali, prezenţi la Şcoala de Economie „Friedrich Hayek”

Tineri liberali, prezenți la Școala de Economie „Friedrich Hayek”

Delegația Cluburilor Studențești Liberale Constanța, formată din Marian Frigioi, Corina Elena Radu și Elisabeta Francesca Bură, a participat, recent, la închiderea primei ediții a Școlii Liberale de Economie Friedrich Hayek, care a avut tema „Liberalism și antreprenoriat”. Evenimentul, desfășurat la Sinaia timp de 4 zile, a fost organizat de CSL, în parteneriat cu Fundația Friedrich Naumann. „A fost o deosebită plăcere să particip la acest eveniment. CSL Constanța este la început de drum, iar astfel am putut să ne facem cunoscuți. Acest concept ni s-a părut unul revoluționar pentru România, în condițiile în care tinerii se bucură rar de astfel de ocazii pentru a se perfecționa atât din punct de vedere profesional, cât și social. Au fost patru zile reușite în care am îmbinat utilul cu plăcutul, în care am discutat despre liberalism economic și modul în care noi putem să ajutăm și să dezvoltăm economia României. Am fost profund impresionați de echipa tânără care ne-a întâmpinat”, a declarat reprezentantul Filialei Constanța, Marian Frigioi.