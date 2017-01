Tineri liberali constănţeni, interesaţi de o carieră la Bruxelles

1

Lupii tineri,mananca mai cu pofta.

Misto' ca tineretul este dedulcit cu avantajele presupuse daca se vor afla stransi uniti in jurul conducatorilor si intereselor lor. Niste excursii prin satele sarace,fara locuri de munca,prin prasele foste monoindustriale ramase ca focare de tragedii umane,prin multinationale in care romanii munces pe salarii romanesti in folosul atora si suporta umilinte din partea strainilor in Romania,adica niste chestii care sa determine apetitul de a munci in folosul tarii cu convingeri de dreapta,...sula! Pai la asa mentori,asa scop al muncii. Ne facem politicieni ca sa halim,sa bem sa ne cacam pe ei de votanti prosti care sunt si multi si in folosul nostru! Cei de pana acum asa am facut,voi tinerii trebuie sa faceti ca noi!