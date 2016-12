Tineri, ieşiţi la vot! Iată ce vă promit partidele!

6

"Cetateanule votant"

...Cred ca esti cam ...turmentat! Asa cum s-a mai spus, cei care au fost la butoane din 1990, FSN, PDSR, PNL, PNTCD, PS, UDMR, RM, PD, etc., au initiat si au desavarsit distrugerea tarii. Si ca o minune, ei au condus alternativ acest 'joc malefic'. Daca anul acesta in aceste partide au aparut nume noi, asta nu inseamna ca in spatele lor nu sunt aceiasi tradatori de tara si neam de pana mai ...ieri! Sansa noastra acum, si mai ales a tinerei generatii cu drept de vot, este sa opteze pentru una din formatiile politice nou aparute pe listele de vot, pentru primenirea clasei politice si in special a parlamentului. Ganditi-va ca acum in parlament sunt foarte multi penali, unii cu o vechime de 26 de ani, care nu au facut decat rau Romaniei prin votarea unor legi de tip mafiot, si care nu au avut in vedere rostul lor acolo, ca cei care i-au votat asteptau legi pentru tara, pentru dezvoltare economica si un trai mai bun. Nimic mai mult! Cred ca politicieni ca Basescu, Dragnea, Rovana, Udrea, Ponta, Geoana, Ghita, si camarila lor, nu trebuie sa mai apara pe sticla tv-urilor si nici in public. Formatiunile tinere, care doresc binele tarii, au in componenta lor specialisti cu prestanta si trebuie sa le oferim sansa sa acceada in parlament. Cu siguranta ca ei pot face legi bune si cei vinovati de dezastrul tarii trebuie sa plateasca.