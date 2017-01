Tineretul pedelist constănţean nu are nicio informaţie despre Şcoala de Vară de anul acesta

Spre deosebire de Ridzi, care ar fi împărțit invitații la Cotroceni

Tineretul pedelist constănțean nu are nicio informație despre Școala de Vară de anul acesta

Potrivit presei centrale, Monica Iacob Ridzi a efectuat, în cursul zilei de luni, o vizită la Palatul Cotroceni, vizită care a coincis cu momentele în care, la Camera Deputaților, era dezbătută cererea procurorului general al României, Laura Codruța Kovesi, prin care se solicita începerea urmăririi penale a fostului ministrul al Tineretului și Sportului. În pofida faptului că, inițial, prezența lui Ridzi în incintă nu a fost confirmată, ulterior, Valeriu Turcan, consilier de stat și purtător de cuvânt al președintelui Traian Băsescu, a declarat că Ridzi a fost la Cotroceni pentru a purta o discuție cu el. Concret, declarația dată de Valeriu Turcan a fost următoarea: „Doamna Ridzi a venit pentru a ne înmâna, mie și domnului consilier prezidențial Sebastian Lăzăroiu, invitații la Școala de Vară a Partidului Democrat Liberal”. Reamintim că deputații au aprobat, în ședința de luni seară, prin vot secret, cu bile, cu 192 de voturi „pentru” și 35 „împotrivă”, începerea urmăririi penale a fostului ministru PD-L. Monica Iacob Ridzi este, în prezent, liderul Organizației de Tineret a PD-L, iar în această calitate a organizat, în ultimii ani, Școala de Vară a tineretului democrat-liberal, eveniment desfășurat la Costinești. Interesant de remarcat este, însă, faptul că liderii tineretului pedelist constănțean nu au nicio informație despre Școala de Vară. Nici perioada exactă în care se va desfășura evenimentul, nici locația acestuia din urmă. Deși a devenit o cutumă ca acțiunea care reunește, an de an, sute de tineri PD-L din țară să fie organizată la Costinești, ei bine, pentru moment, la Constanța nu a ajuns nicio informație. În acest sens, președintele Organizației Municipale a PD-L Constanța, Andreea Nistor, a mărturisit: „Eu n-am nicio informație, nu dețin astfel de informații. Nu știu în ce perioadă va avea loc exact. De obicei, Școala de Vară avea loc în luna august, însă nu mai rețin exact dacă la începutul sau la sfârșitul lunii”. Menționăm că, în vederea unei bune informări, am încercat să îl contactăm și pe președintele Organizației Județene de Tineret a PD-L Constanța, Adrian Sponte, dar acesta nu a răspuns la telefon. Nici președintele Organizației Județene a PD-L Constanța, senatorul Mircea Banias, nu știe nimic despre eveniment. Astfel, Banias a declarat că „în principiu, Școala are loc la sfârșitul lui august, începutul lui septembrie, dar nu s-a stabilit nimic, nu s-au stabilit zilele”. „Am văzut și eu ieri ce s-a spus despre invitațiile doamnei Ridzi, dar nu știu nimic, poate cei de la Tineret”, a adăugat senatorul constănțean. În acest context, se impune, probabil, întrebarea: ce invitații a lăsat fostul ministru al Tineretului la Cotroceni?