TICHETE VALORICE ÎN LOC DE PACHETE, PENTRU PENSIONARII DIN CONSTANŢA. CUM SE VA INTRA ÎN POSESIA LOR

tichetele sunt un concept ce o sa-i dilueze vagadaului din voturi. Electoratul psd vrea sa stea la coada, ii place, da din coada numai la ideea de ... coada. Desi tichetele livrate direct acasa sunt o forma mai civilizata de mita electorala, nu vor avea rezultatul scontat. E fix acelasi mecanism ca la puterea cash-ului. Una e sa-i pui omului o bucata de hartie in mana, alta sa-i dai puiul in mana, sa-l pipaie, sa se bucure de faina si ulei, sa le vada, sa si le doreasca, sa astepte o juma de zi la coada pentru ele, si in final sa traga de sacosa pana acasa. Ignorarea acestui mecanism de intimizare cu "puiul" si "uleiul" ii va costa voturi.