Tichete sociale pentru pensionari şi persoanele cu handicap din Medgidia

Tichete sociale pentru pensionari și persoanele cu handicap din Medgidia

Consilierii locali din Medgidia au fost convocați, miercuri seară, în ședința ordinară a lunii octombrie, ce a avut pe ordinea de zi 12 proiecte de hotărâre. Dintre acestea, nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi admis proiectul privind "Aprobarea modificării și completării documentației privind delegarea serviciului de iluminat public".La primul punct, consilierii au votat proiectul de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Medgidia, pe anul 2012. La cel de-al doilea punct, s-a aprobat "Regulamentul de gestionare a populației canine din municipiul Medgidia", ce are în vedere instituirea de norme privind gestionarea câinilor, combaterea abandonului, soluționarea problemelor generate de prezența câinilor fără stăpân ce pot crea probleme, utilizarea de soluții moderne pentru identificarea și înregistrarea tuturor câinilor de pe teritoriul municipiului.În vederea ajutorării persoanelor aflate în dificultate, consilierii locali au votat proiectul de hotărâre de modificare a procedurii privind acordarea trimestrială a unui sprijin material constând în tichete sociale în valoare de 50 lei / beneficiar / trimestru."În urma acestei hotărâri, vor beneficia de aceste tichete următoarele categorii: pensionarii cu venituri sub 500 lei / lună, persoanele cu handicap grav și / sau încadrate în gr. I de invaliditate, persoanele cu handicap accentuat și / sau încadrate în gr. II de invaliditate, cu handicap mediu și ușor și / sau încadrate în gr. III de invaliditate, - adulți și copii, neinstituționalizate, ale căror drepturi, obținute din pensie sau venituri cumulate sunt sub 500 lei / lună (exclusiv). Numărul estimativ al celor ce vor primi aceste tichete este de 3.000 de beneficiari", a declarat primarul Marian Iordache.Tot în cadrul ședinței de miercuri seară, s-a admis și proiectul de hotărâre de atribuire în folosință gratuită a unor loturi de teren către tinerii sub 35 de ani, pentru construirea de locuințe proprietate personală, în condițiile Legii nr.15/2003, cu modificările și completările ulterioare. În urma adoptării acestui proiect, 37 de tineri vor intra în posesia unor loturi de casă, amplasate în cartierul din zona Rotunda.Alte două proiecte aprobate au vizat concesionarea prin licitație publică, a unui imobil teren ce aparține domeniului public al municipiului Medgidia, în suprafață de 30.000 mp, respectiv a terenului în suprafață de 72.138 mp pentru realizarea parcurilor de panouri fotovoltaice. Potrivit edilului Marian Iordache, crearea acestora va aduce beneficii administrației locale, prin încasarea de impozite, crearea de locuri de muncă precum și redevența anuală și utilizarea unei părți din energia produsă în interes public, pentru electrificarea grădinițelor.