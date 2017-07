Teodorovici: "Voi fi consilier al premierului cât timp nu vor exista ţopăieli fiscale"

Teodorovici: "Voi fi consilier al premierului cât timp nu vor exista țopăieli fiscale"

Senatorul PSD Eugen Teodorovici a scris sâmbătă, pe Facebook, că va ocupa funcția de consilier onorific al premierului Mihai Tudose doar atât timp cât propunerile pe care le va face în diferite sectoare ale economiei vor fi luate în considerare și nu vor exista „fantezii” sau „țopăieli” fiscale.Acesta susține că a acceptat acest post în pofida faptului că numele său a fost vehiculat și „așteptat de foarte mulți pentru funcții-cheie în Guvern” și a modului în care a fost tratat de conducerea PSD.„Da, am acceptat să fiu numit consilier onorific al prim-ministrului Mihai Tudose. Mulți m-au întrebat de ce am acceptat o astfel de numire, mai ales după ce numele meu a fost vehiculat și așteptat de foarte mulți pentru funcții cheie în Guvern și, în special, pentru modul (total nejustificat spun unii!) în care am fost tratat de conducerea PSD. Consider că activitatea guvernamentală trebuie să se desfășoare cu profesioniști capabili să ia decizii corecte, la momentul oportun și, înainte de toate, exclusiv în interesul țării”, a scris Teodorovici, sâmbătă, pe Facebook, potrivit Digi24.El a ținut să precizeze că nu a avut niciun motiv să refuze solicitarea premierului Mihai Tudose, care, „mai mult ca sigur”, a fost fundamentată de realizările din timpul mandatelor sale de la Fonduri europene și Finanțe (în timpul guvernului condus de Victor Ponta - n.r.)