Teodorovici: "Este nevoie ca în PSD să fie liniște"

Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, susține că votul pentru desemnarea președintelui PSD are o semnificație deosebită și ''este momentul'' în care partidul poate începe un drum nou, potrivit Agerpres. „Penru social democrati urmează o perioadă dificilă, cu două campanii electorale foarte importante. Este nevoie ca în PSD să fie unitate, să fie liniște, și, mai ales, să avem dorința și ambiția să ne pregătim pentru ceea ce urmează. Guvernul Ponta a făcut foarte multe lucruri bune în ultimii ani și poate (...) chiar să continue guvernarea după 2017. Un guvern care a făcut atâtea lucruri bune nu are cum să nu reziste“, a subliniat pentru ministrul Finanțelor. El a făcut referire si la Codul fiscal și la alte proiecte aflate în atenția Executivului. „Până la final de an, urmează proiecte foarte mari și importante: legea salarizării, legea achizițiilor publice și multe acte normative care cu siguranță vor face din 2016 un an extrem de important pentru România în noul său parcurs european'“, a declarat Teodorovici.