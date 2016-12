Teodor Meleşcanu: „Voi examina o eventuală propunere de a candida la prezidenţiale“

Teodor Meleșcanu: „Voi examina o eventuală propunere de a candida la prezidențiale“

Directorul Serviciului de Informații Externe, Teodor Meleșcanu, și-a reiterat, ieri, disponibilitatea de a analiza o eventuală propunere de a candida la prezidențiale, pentru a contribui „cu ceva mai mult” la evoluția României, precizând că va examina atent o posibilă propunere serioasă. Întrebat cât de valabile rămân afirmațiile sale, potrivit cărora, dacă va fi solicitat, va examina o asemenea propunere și va adopta o decizie, Meleșcanu a răspuns: „Spre deosebire de alți politicieni, eu nu am declarații pe care le schimb de la o zi la alta. Declarația este valabilă. Așa cum am spus atunci, așa este valabilă și astăzi”. El a adăugat că ar dori ca astfel să își pună în valoare experiența. „Vreau să precizez un lucru foarte important: nu sunt un om care stau pe stradă, am o poziție, la ora actuală, în SIE, care, din câte aud cel puțin, este o poziție dorită și de alți politicieni, deci nu am niciun fel de problemă. Singurul lucru pe care l-am spus și pe care îl repet este că am o disponibilitate și doresc, dacă se poate, să fac mai mult și să îmi pun în valoare experiența și cunoștințele pe care le-am dobândit de-a lungul unei cariere”, a spus Meleșcanu. El a adăugat că ar fi fost o preferință dacă i se făcea o propunere în acest sens din partea colegilor liberali, lucru care nu s-a întâmplat până acum. „Declarația este valabilă. În cazul în care mi se face o asemenea propunere, care poate fi o propunere serioasă, evident că o voi examina cu toată atenția și, în funcție de disponibilitatea pe care mi-am manifestat-o deja, de a contribui, poate, cu ceva mai mult decât am făcut până acum la evoluția României, voi lua și decizia respectivă”, a conchis directorul SIE.