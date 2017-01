Ştefan Gălbău, propus de PD-L Năvodari să facă echipă cu primarul Nicolae Matei

Ștefan Gălbău, propus de PD-L Năvodari să facă echipă cu primarul Nicolae Matei

Democrat-liberalii din Năvodari și-au nominalizat, în cadrul ședinței Biroului Permanent Local de ieri după amiază, aspirantul la mandatul de viceprimar. Cel care a numărat 19 voturi din cele 33 exprimate de membrii BPL ai Organizației PD-L Năvodari a fost Ștefan Gălbău, fost viceprimar în Năvodari pe timpul mandatului de edil-șef al lui Tudorel Calapod. Potrivit acestuia din urmă, actual consilier local, „au fost făcute două propuneri, și anume aleșii locali Liliana Mară, care a strâns 13 voturi, și Ștefan Gălbău, care a obținut 19, din cele 33, căci doi dintre membrii BPL nu au fost prezenți la eveniment (n.r. - BPL PD-L Năvodari are 35 de membri)”. Calapod a ținut să precizeze că votul de aseară demonstrează încrederea pedeliștilor năvodăreni în nominalizarea făcută. Ceea ce urmează să se întâmple este, potrivit afirmațiilor consilierului PD-L, inițierea, în ședința de Consiliu Local de luna aceasta, a unui proiect de hotărâre prin care aleșii locali pedeliști vor solicita demiterea actualului viceprimar, liberalul Florin Chelaru. În plus, fostul primar PD-L a explicat că o echipă PSD-PD-L de conducere a administrației publice locale ar fi în beneficiul locuitorilor și că, în eventualitatea în care aceasta nu se va realiza, coaliția de guvernare nu va fi transpusă în teritoriu. De altfel, Calapod a recunoscut că nici nu mai are speranțe prea mari într-o colaborare pașnică între social-democrații din Năvodari, în speță, primarul Nicolae Matei, și democrat-liberali. Mai mult decât atât, el a specificat și că, în cazul în care pesedistul Matei nu va accepta un viceprimar din rândurile pedeliștilor, „el (n.r.- Matei) își va asuma riscul eșecului actualului mandat”. „Eu sper, totuși, să impunem un viceprimar PD-L, avem această datorie față de năvodăreni, dar dacă Matei nu va dori asta cu niciun chip, atunci trebuie să-și asume răspunderea”, a conchis Tudorel Calapod. 13 trandafiri și 20 de milioane de euro Primarul Nicolae Matei respinge, însă, posibilitatea de a face echipă cu un vice PD-L. El a declarat ieri, pentru „Cuget liber”, că „Năvodariul nu le simte lipsa pedeliștilor”. Mai mult, Matei se bazează, în pre-zent, pe o coaliție PSD + PNL în consiliul local din care, potrivit evaluărilor primarului, vor face parte cât de curând și doi repre-zentanți ai PD-L. „La Năvodari, avem acum opt trandafiri roșii și doi galbeni și vom mai avea, în curând, încă unul galben și doi portocalii, așadar vom avea 13 trandafiri”, a declarat Matei, făcând referire la coaliția care se încheagă în jurul PSD-ului. Pentru a nu exclude chiar orice posibilitate de a accepta un viceprimar democrat-liberal, Matei a pus o condiție: „dacă vor aduce 20 de milioane de euro de la miniștrii pedeliști, atunci le dau postul de viceprimar și dacă vor aduce 100 de milioane li-l dau pe cel de primar că înseamnă că îmi îndeplinesc mai înainte promisiunile pentru Năvodari”, a declarat Matei, mai în glumă, mai în serios.