Ţeapa locuinţelor ieftine

Țeapa locuințelor ieftine

Ştire online publicată Miercuri, 09 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Un constănțean, viitor posibil beneficiar al unei locuințe ieftine pentru tineri, a trimis pe adresa redacției o scrisoare intitulată „«Reducerea» care mă lasă fără casă” și pe care o semnează cu numele „Om scârbit”. Constănțeanul atrage atenția asupra unor nereguli constatate în hotărârea adoptată de Consiliul Local Municipal Constanța în ședința extraor-dinară din 25 noiembrie, prin care, în spatele unei așa-numite reduceri a prețului de vânzare a locuințelor ieftine, viitorii beneficiari nu vor mai plăti, de fapt, spațiile comune ale blocurilor, așa cum calculaseră, inițial, constructorii și municipalitatea. Ceea ce contestă, însă, cel care semnează „Om scârbit”, este faptul că municipalitatea îl obligă, mai nou, să achite, cu patru luni înainte de a primi cheile locuinței, un avans de 20% din valoarea totală a acesteia și asta în contextul în care el strânge, cu greu, bani pentru a da băncii de la care vrea să contracteze un împrumut un avans necesar obținerii creditului imobiliar, avans care reprezintă 25% din suma totală a creditului. „Stimați domni și doamne, Pe pagina de internet a Primăriei Constanța a fost afișată o informare conform căreia «Consiliul Local Constanta se întrunește în ședință extraordinară miercuri, 25.11.2009, orele 12:00, la Complex Hotelier Mamaia, Stațiunea Mamaia. La inițiativa Primarului Radu Mazăre, Consiliul Local va vota astăzi propunerea de reducere a prețului final al fiecărei locuințe, în cadrul Proiectului Locuințe Ieftine pentru Tineri». Numărându-mă printre acești tineri și având până astăzi un grad de încredere în domnul Mazăre, am fost foarte bucuros de această informație și am descărcat proiectul de hotărâre. Din păcate s-a dovedit că încrederea mea a fost nejustificată, această propunere însemnând, de fapt, distrugerea celei mai importante caracteristici a acestui program: posibilitatea de a cumpăra aceste apartamente prin credit imobiliar. Acest lucru era esențial atât pentru mine, cât și pentru mulți alți tineri care nu au la îndemână sume mari de bani. Practic, după ce propune scăderi ale prețului în jur de 3.000 de euro rezultate din vânzarea cu preț 0 a spațiilor comune, se precizează clar că această scădere e CONDIȚIONATĂ de plata unui avans minim de 20% din prețul apartamentului (prețul vechi? prețul nou?) ȘI CĂ NEPLATA ACESTUI AVANS MINIM ÎN 3 SĂPTĂMÂNI DE LA AVIZARE DUCE LA REZILI-EREA TACITĂ A CONTRACTULUI!!! Cu alte cuvinte, ori acceptați „scăderea” și dați avansul de 20% ori nu mai luați casa! Cât cinism! Ce facem cu cei care, ca și mine, ne chinuim să punem ban lângă ban pentru a strânge avansul de 25% necesar creditului imobiliar? Dacă dau acest avans obligatoriu de 20%, ce îmi mai rămâne să dau băncii? De abia acum realizez de ce patronul uneia din firmele de construcții spunea la radio încă de acum câteva luni că aceste apartamente se pot achita și din credite de nevoi personale. Dar oare băncile să aibă aceeași părere? În perioadă de criză vor fi ele așa dornice să dea împrumuturi de 15.000 - 35.000 euro fără garanții imobiliare? Mă tem că nu. Mă tem că și anul ce va să vină va însemna tot alergătură și chirii sau, pentru cei mai norocoși, conviețuirea cu părinții. La începutul proiectului, un prieten îmi spunea că în ciuda oricărei supravegheri se va găsi o cale de fraudare. Avea dreptate. Este genial de simplu. La extragere participă în mod egal toți oamenii. După o perioadă fericită în care blocurile se construiesc și în care lumea începe să creadă că totul va fi corect se face un mic artificiu. În cazul nostru se modifică condițiile contractuale astfel încât cei care au nevoie de apartamente să nu le poată plăti, fiind descalificați, astfel încât apartamentele revin automat acelor oameni mai egali decât alții care, la vârste sub 35 de ani, își pot permite să dea din buzunar 15.000 - 35.000 euro. Ba chiar mă aștept ca perdanților să li se și reproșeze că după ce li s-a făcut și reducere tot mai comentează. Există mai multe de discutat legat de această propunere, în primul rând legat de legalitatea clauzelor trecute în noul antecontract, precum și modalitatea «miraculoasă» prin care un antecontract semnat de trei părți poate fi schimbat prin înțelegerea a numai două dintre părți în totala defavoare a celei de-a treia. Din păcate nu sunt avocat, așa că vă rog pe dumneavoastră, dacă puteți, să lămuriți acest subiect. Ultima informație, primită de la un coleg de suferință într-ale caselor ieftine este că firmele ABC Valu, COMCM și Argos au început deja să trimită scrisorile, deși hotărârea nu a fost încă publicată cu toate semnăturile necesare, ci doar în format draft.”