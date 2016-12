Taxele şi impozitele locale pe 2014 la Mangalia, atacate de Prefectura Constanţa

Taxele și impozitele locale pe 2014 la Mangalia, atacate de Prefectura Constanța

Prefectul județului Constanța, Eugen Bola, a atacat în contencios administrativ hotărârea Consiliului Local Mangalia privind reducerea unor taxe locale și anularea altora pentru 2014. „Au fost două proiecte de hotărâre, unul al cărui inițiator era primarul municipiului Mangalia, unde nivelul taxelor și impozitelor rămânea la nivelul anului anterior, niciun fel de majorare. Și un alt proiect de hotărâre al consilierilor, cu reduceri semni-ficative ale unor taxe și impozite locale și cu anularea unor taxe și im-pozite locale, pentru agenții econo-mici. Cel de-al doilea proiect a fost aprobat. În această situație, pentru că pe data de 13 ianuarie era prima zi de plată când agenții economici puteau să vină să plătească, am atacat această hotărâre pe care am considerat-o nelegală și evident proiectul de hotărâre inițiat de consilieri a fost suspendat”, a declarat Eugen Bola. Prefectul susține că municipiul Mangalia are grave probleme fi-nanciare și că autoritățile locale nu și-ar fi permis aceste reduceri de taxe care, într-un final, ar fi dus la incapacitatea de plată și oprirea furnizării energiei termice în oraș. „Mangalia a avut și în 2012 și în 2013 o situație financiară dezastroasă. Anul acesta are doar o situație foarte grea. Mangalia a fost municipiul care a beneficiat de sprijinul acestui Guvern, sprijin care s-a materializat într-un împrumut care a depășit cinci milioane de euro. În Mangalia, împrumuturile luate în timp au devenit scadente, a apărut ordonanța cu arieratele anul trecut, au avut alte împrumuturi pentru a acoperi arieratele. Or, în această situație, când în acest an au de restituit foarte multe zeci de miliarde de lei vechi, în opinia mea, în mod nejustificat și artificial, nu pot să reducă o serie de taxe, care, însumate, depășeau un milion de euro. Fără să vină cu niciun fel de propunere de a găsi o altă sursă de venituri. Cheltuielile sunt aceleași! Zecile de miliarde care trebuie re-turnate băncilor nu prea le-au spus nimic domnilor consilieri! Iar cea mai importantă urmare, una extrem de neplăcută, era ca la sfârșitul acestei luni, poate chiar mai devreme, primăria nu mai avea bani să plă-tească factura la energia termică. Cetățenii erau în situația de a nu mai avea căldură, iar așa ceva nu este acceptabil. Inițiatori au fost toți consilierii”, a declarat reprezentantul guvernului în teritoriu. În legătură cu această problemă, primarul Mangaliei Cristian Radu consideră justă și oportună decizia prefectului Eugen Bola. Edilul municipiului Mangalia este de părere că un astfel de proiect de hotărâre tre-buie analizat, ținându-se cont de angajamentele de plată necesare dezvoltării economice și sociale ale orașului. „În calitate de primar și ordonator principal de credite, eu mi-am dorit foarte tare să menținem taxele și impozitele locale la nivelul anului trecut, deoarece, astăzi, nu ne permitem o reducere a tuturor taxelor, atât timp cât nu există un echilibru bugetar și avem de susținut un împrumut contractat în anul 2006, cu scadență în anul 2027, un leasing pentru aparatura spitalului, la care se adaugă alte împrumuturi de la Ministerul de Finanțe pentru a achita o parte a datoriilor privind lucrări și servicii contractate de fostele ad-ministrații locale”, a declarat edilul Radu Cristian. Primarul spune că respectiva hotărâre a fost inițiată de el în baza documentației economice prezentate de către Direcția Generală Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului Mangaliei. Cu toate acestea, în cadrul ședinței ordinare din luna decembrie a anului trecut, membrii CL au adus unele amenda-mente proiectului de hotărâre atât în ceea ce privește diminuarea taxelor și impozitelor locale, cât și eliminarea unor taxe speciale, datorate de către agenții economici.