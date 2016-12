TAXELE ŞI IMPOZITELE, mărite OFICIAL la Constanţa. Consilierii PDL s-au opus

7

Efectul Dragnea si Fenomenul Mazare

Efectul Dragnea este cunoscut sub numele de Efectul Descentralizarii dupa Modelul Dragnea.(pe scurt Bosonul Teleorman).Ce inseamna Efectul Dragnea ? Daca protestezi in fata guvernului,Dragnea iti spune ca taxele si impozitele au fost marite de autoritatea locala.Acest lucru nu depinde de guvern.Asa prevede legea descentralizarii.Cand protestezi in fata primariei,Mazare iti transmite ca "legea il obliga sa faca acest lucru".Golaneala la pesedei:Mazare te trimite la Bosonul Dragnea si guvernul la Mazare.Uite ca Mazare s-a indragostit de "lege".Ce este Fenomenul Mazare ? Cand un guvern pedelist mareste taxele si impozitele,Mazare spune el nu respecta o "lege basista".Legile date de un guvern portocaliu sunt niste legi "tampite".Acesta este Fenomenul Mazare.Am doua intrebari:1-Care este rata inflatiei pe ultimii trei ani in Romania si pe ce baza a fost stabilita majorarea impozitului cu 16% ? si 2-De ce nu au fost majorate si salariile cu 16 % ? Nu astept un raspuns de la pesedei.Vreau un raspus de la partidul poporului,partid de opozizie.Vreau sa-mi raspunda pepededeii guvernului aflat in exil la Roma.